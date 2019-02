L' Europa di domani sarà un po' più sovranista | ma sempre europeista

Sci alpino – Coppa Europa : Roberta Melesi 16ª nello slalom di Les Diablerets - domani il SuperG : Melesi 16sima nello slalom valevole per la combinata di Coppa Europa femminile a Les Diablerets . Martedì 29 gennaio la conclusione con il SuperG Combinata alpina valevole per la Coppa Europa femminile divisa in due giornate sulla pista svizzera di Les Diablerets (Svi). Lo slalom disputato lunedì 28 gennaio ha premiato al primo posto la svizzera Nicole good in 46″26 davanti alla norvegese Kaja Norbye, in ritardo di 40 centesimi, terzo ...

Matera : Mattarella - realtà offerta all' Europa per un domani migliore : " Matera è un esempio di quanto l' Europa debba alla preziosa originalità di luoghi così straordinari e ricchi di fascino. Di quanto la fatica e il genio di una comunità siano riusciti a produrre, e si coglie anche il legame con un cammino più grande, quello dei popoli europei, orientato da valori comuni, da una cultura che è sempre più feconda e che ha consentito a tutti noi europei di compiere passi decisivi verso la libertà, la pace, il ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : domani a Trieste Italia-Olanda - Setterosa per chiudere la pratica : Quarto appuntamento per quanto riguarda l’Europa Cup di Pallanuoto femminile: domani, a Trieste, alle ore 20.00 si disputa la sfida tra Italia e Olanda. Tre vittorie su tre per ora per il Setterosa nella manifestazione continentale: prestazioni alterne (non convincente soprattutto quella con la Francia nell’ultima uscita), ma la convinzione di essere una delle compagini più forti al mondo. Fondamentale vincere per fare un passo ...