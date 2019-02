Inter | Lautaro | ' Preferisco giocare da punta | altrimenti mi tocca difendere Icardi? Non

Inter - Lautaro : "Icardi? Lo aspettiamo. Continueremo ad appoggiarlo" : Al posto di Icardi, Lautaro Martinez sta facendo bene nell'attacco nerazzurro. Ma non dimentica il suo, ex, capitano e amico. Il 'Toro' ha parlato a margine di un evento Nike, commentando la ...

Inter - vittoria sul filo dei nervi! Grinta e caratteri forti al potere - ma salta ogni schema : Lautaro Martinez fa già dimenticare Icardi : L’Inter supera la Sampdoria per 2-1, segnando 2 gol e subendone uno nello spazio di 5 minuti. Nerazzurri che si affidano alla Grinta dei giocatori di personalità, ma che in campo faticano ad esprimere bel gioco La crisi Icardi in casa Inter ha portato con sè due vittorie. Poteva andare peggio, almeno dal punto di vista dei risultati, senza dubbio. Prima il successo sul Rapid Vienna in Europa League, poi la vittoria del pomeriggio ...

Inter-Sampdoria 0-0 La Diretta In attacco c'è Lautaro Martinez : L'Inter, reduce dalla vittoria di misura di Parma, per rafforzare la terza posizione in classifica, tenere lontani gli inseguitori e scacciare qualche polemica di troppo che sembra condizionare l'...

Inter - possibili molti cambi per Spalletti contro la Sampdoria : Lautaro al posto di Icardi : La ventiquattresima giornata di campionato, la quinta del girone di ritorno, vedrà l'Inter affrontare la Sampdoria allo stadio Meazza domani pomeriggio alle ore 18,00 in una gara importante per la corsa Champions. I nerazzurri sono terzi in classifica con 43 punti, a +4 sul Milan quarto e a +5 su Atalanta, Roma e Lazio. Per questo motivo sarà importante portare a casa i tre punti per tenere a distanza le squadre dietro, approfittando anche dello ...

Inter-Sampdoria - probabili formazioni : Lautaro ancora titolare : INTER SAMPDORIA probabili formazioni – Tutto pronto per il match di San Siro Inter-Sampdoria, valido per la 24° giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è chiamata a dare continuità alla doppia vittoria con il Parma in campionato e contro il Rapid Vienna in Europa League. La Sampdoria dal canto suo è chiamata a reagire dopo […] L'articolo Inter-Sampdoria, probabili formazioni: Lautaro ancora titolare proviene da Serie A News Calcio - ...

VIDEO Rapid Vienna-Inter 0-1 - gol e highlights in 2 minuti. Decide un lampo di Lautaro Martinez : L’Inter espugna il campo del Rapid Vienna ed ipoteca il passaggio agli ottavi di Europa League: in Austria Decide un rigore trasformato da Lautaro Martinez, che si è anche procurato la massima punizione. Per gli uomini di Spalletti la gara di ritorno a San Siro dovrebbe essere una formalità. GOL E highlights Rapid Vienna-Inter 0-1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

Ci pensa Lautaro - Inter 1-0 a Vienna : E' l'epilogo perfetto per l'Inter, quello che Luciano Spalletti e il club avevano sperato: i nerazzurri vincono contro il Rapid Vienna in Europa League e segna Lautaro Martinez che si procura e trasforma il rigore decisivo. Segna il giovane argentino chiamato a sostituire l'amico Mauro Icardi che rimane a casa, deluso per la decisione del club di togliergli la fascia. Gli occhi erano tutti puntanti su 'El toro', lodato da Spalletti alla vigilia. ...

Inter - Spalletti : «Che bravo Lautaro. Icardi? Lo saluterò come sempre» : VIENNA - " C'è molto del suo su questa vittoria, bisogna dirgli bravo anche perché aveva una responsabilità importante dopo quello che è successo. E' un calciatore importante, ha fatto salire spesso ...

Inter - Lautaro sta con Icardi : "È molto importante per noi" : ... l'argentino gli ha mandato un messaggio di solidarietà al termine del match: "Mauro è molto importante per noi" ha detto ai microfoni di Sky Sport. "È un problema che deve risolvere lui con la ...

L'Inter senza Icardi vince a Vienna - decide Lautaro Martinez : Aspettando di capire se e come si ricomporrà la frattura con Mauro Icardi, L'Inter si gode il suo alter ego. Indossa il numero dieci, ha il sangue argentino come l'ex capitano e sta iniziando a ...

