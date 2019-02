Industria | fatturato e ordini a picco | è il peggior calo dal 2009

Industria - brusco calo di ordini e fatturato a dicembre. Risale lo spread : brusco calo del fatturato e degli ordinativi dell'Industria, secondo i dati diffusi dall'Istat. A dicembre 2018 il fatturato diminuisce del 3,5% rispetto a novembre, subendo il ribasso più forte sul ...

Industria - brusco calo di ordini e fatturato a dicembre. Risale lo spread : brusco calo del fatturato e degli ordinativi dell’Industria, secondo i dati diffusi dall’Istat. A dicembre 2018 il fatturato diminuisce del 3,5% rispetto a novembre, subendo il ribasso più forte sul mercato estero. Su base annua il ribasso è del 7,3% (dato corretto per gli effetti di calendario). Si tratta della flessione tendenziale più accentuata...

Industria - nel 2018 frena il fatturato : +2 - 3% dal +5 - 6% dell’anno prima. A dicembre -7 - 3% sullo stesso mese 2017 : Industria in frenata nel 2018. Stando ai dati Istat diffusi martedì, lo scorso anno la crescita del fatturato si è fermata al 2,3% dal +5,6% dell’anno precedente (dati corretti per gli effetti di calendario) e per le commesse si registra un +2%, in deciso rallentamento a confronto con il +6,3% del 2017 (valori grezzi). Nel solo mese di dicembre il fatturato è diminuito del 3,5% in termini congiunturali e del 7,3% destagionalizzato rispetto al ...

Fatturato Industria - Prometeia-Intesa : "Cresce in 11 mesi - ma perde forza a fine 2018" : Fatturato positivo nei primi 11 mesi del 2018 per il manifatturiero italiano , il quale ha registrato un aumento del 3,2% a valori correnti e dell'1,9% al netto dell'incremento dei prezzi. E' quanto ...

Industria Tessile : fatturato stabile nel 2018 - export in crescita : Con un fatturato da 7,86 miliardi di euro , l' Industria Tessile italiana chiude il 2018 con un bilancio complessivamente stabile , nonostante un leggero calo dello 0,3% dovuto alla contrazione della ...