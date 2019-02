Decretone, Capigruppo e summit governo

La presidente del Senato Casellati ha convocato la conferenza deialle 15, dopo le proteste delle opposizioni in Aula per lo stop dei lavori in commissione sul cosiddetto,la misura varata dalche contiene reddito di cittadinanza e quota 100. Le opposizioni denunciano blocchi,slittamenti, sconvocazioni dei lavori: da qui ladecisa da Casellati. Nel pomeriggio, riunione disui nodi ancora da sciogliere. Con il premier Conte il vice Di Maio e -forseSalvini e il sottosegretario Giorgetti.(Di martedì 19 febbraio 2019)