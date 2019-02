Cast e personaggi di Young Sheldon 2 su JOI dal 19 febbraio | lo spinoff di The Big Bang

Cast e personaggi di The Umbrella Academy - la serie Netflix dal fumetto dell’ex dei My Chemical Romance : Cast e personaggi di The Umbrella Academy sono su Netflix a partire dal 15 febbraio. La serie è basata sull'omonimo fumetto cult scritto da Gerard Way, ex frontman dei My Chemical Romance e racconta la storia di una bizzarra famiglia di supereroi. In realtà la vicenda inizia nel 1989 quando 43 donne in tutto il mondo partoriscono improvvisamente lo stesso giorno. Peccato che nessuna di loro fosse incinta. L'eccentrico miliardario Sir Reginald ...

Cast e personaggi di Non Mentire su Canale 5 dal 17 febbraio con una doppia versione della stessa storia : Cast e personaggi di Non Mentire sono pronti a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 da oggi, 17 febbraio, e per un totale di tre serate stuzzicando tutti a scoprire la verità prima che venga rivelata dal finale della prima stagione. Alessandro Preziosi e Greta Scarano sono chiamati a tenere le redini della fiction Mediaset segnando una grande svolta nelle storie del Biscione e, speriamo, anche negli ascolti. Il ritorno dell'attore, ...

NON MENTIRE - il Cast : personaggi e interpreti : Stasera, domenica 17 febbraio 2019, inizia su Canale 5 la fiction Non MENTIRE, che vede Alessandro Preziosi e Greta Scarano protagonisti di un intenso thriller relazionale in tre puntate (in onda ogni domenica). Poche ore prima di assistere al primo episodio di questa attesissima nuova produzione (QUI le anticipazioni), scopriamo le schede di tutti i personaggi di Non MENTIRE (fonte: comunicato stampa). Andrea Molinari (interpretato da ...

Cast e personaggi di Tin Star 2 su Sky Atlantic dal 15 febbraio : Jim è davvero morto? : Il momento topico è arrivato e tra qualche ora il pubblico di Sky Atlantic scoprirà se Jim è morto davvero dissanguato nella neve oppure no. Cast e personaggi di Tin Star 2 terranno compagnia agli abbonati Sky a partire da oggi, 15 febbraio, con Tim Roth e Christina Hendricks super confermati nei panni di Jim e della moglie Angela. Tin Star 2 andrà in onda con un doppio episodio a settimana fino al gran finale del 15 marzo. Ancora una volta i ...

Cast e personaggi di Suburra La Serie su Rai2 dal 15 febbraio : Alessandro Borghi è di nuovo Aureliano : Manca poco al debutto di Cast e personaggi di Suburra La Serie che da oggi, 15 febbraio, affolleranno il venerdì sera di Rai2 tra omicidi, scontri e importanti rivelazioni. Con la direzione di Michele Placido, Giuseppe Capotondi e Andrea Molaioli, la prima stagione della Serie prequel dell'omonimo film, sbarcherà questa sera su Rai2 ad oltre un anno dalla messa in onda su Netflix. Storie, ambizioni e appetiti leciti e illeciti di chi comanda ...

La Porta Rossa 2 Cast : attori e personaggi della fiction su Rai 2 : LA Porta Rossa 2 cast. Da mercoledì 13 febbraio 2019 va in onda su Rai 2 la seconda stagione della fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Scopri chi sono attori e i personaggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE La Porta Rossa 2 cast: attori e personaggi della fiction su Rai 2 Lino Guanciale è Leonardo Cagliostro Gabriella Pession è Anna Mayer Antonio Gerardi è Stefano Rambelli Valentina Romani è Vanessa Rosic Fortunato Cerlino è Marco ...

Cast e personaggi de La Porta Rossa 2 - Lino Guanciale tra l’enigma Jonas e nuovi fantasmi : trama 1ª puntata 13 febbraio : Il Cast e personaggi de La Porta Rossa 2 debuttano da stasera, 13 febbraio, per un totale di sei serate in prima assoluta. Lino Guanciale, Gabriella Pession e Valentina Romani sono ancora i protagonisti di una nuova stagione densa di misteri, ancora più dark e fantasmi del passato che potrebbe gettare le basi per un terzo ciclo di episodi - come si vociferava in conferenza stampa. Nel Cast e personaggi de La Porta Rossa 2 ritroviamo Lino ...

La porta rossa 2 : trama - Cast e personaggi - : trama Dopo aver scoperto l'identità del suo assassino e aver messo in salvo la moglie Anna , Gabriella Pession , , Cagliostro sembrava pronto a lasciare per sempre il mondo dei vivi. Ma il suo "...

Cast e personaggi di Io sono Mia in tv il 12 febbraio - Serena Rossi interpreta Mimì Bertè dopo la prima al cinema : Io sono Mia in tv fa rivivere il mito di Domenica Bertè su Rai1, dopo che Serena Rossi è stata sul palco del Teatro Ariston per la presentazione del progetto che non ha completato con il monologo che aveva pensato per ricordare il grandissimo talento dell'artista che è protagonista del biopic diretto da Riccardo Donna. Il film va in onda su Rai1 alle 21,30 del 12 febbraio, dopo che è è già stato proiettato nelle maggiori sale ...

La Porta Rossa 2 : Cast completo attori con personaggi della Fiction : Chi sono i protagonisti della seconda stagione di La Porta Rossa, la Fiction di Rai Due creata da Carlo Lucarelli, con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession.

Cast e personaggi di Montalbano 2019 - Luca Zingaretti torna dall’11 febbraio su Rai1 per i 20 anni del Commissario : Il Cast e personaggi di Montalbano 2019 debuttano domani, 11 febbraio, con la nuova stagione - la numero tredici. Quest'anno, il Commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri compie vent'anni dal suo debutto. Era il 1999 quando su Rai1 approdava il primo di una lunga serie di episodi tratti da romanzi e racconti del celebre scrittore. Da allora, Montalbano è diventato un appuntamento fisso con il pubblico affezionato, che ogni settimana ...

Cast e personaggi di The Good Doctor 2 al via su Rai2 il 3 febbraio : Lisa Edelstein al fianco Freddie Highmore : Cast e personaggi di The Good Doctor 2 terranno compagnia al pubblico di Rai2 a partire da oggi, 3 febbraio, nel prime time con un doppio episodio a settimana. Quasi in contemporanea Usa, la serie con Freddie Highmore tornerà in onda con i nuovi episodi dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno su Rai1, anche Carlo Freccero e la sua seconda rete riusciranno a fare lo stesso? Il pubblico è già pronto a vedere i nuovi episodi di The Good ...

Due nuove aggiunte al Cast di You 2 - prime anticipazioni sui personaggi della seconda stagione : Il cast di You 2 continua ad ampliarsi: dopo l'annuncio della nuova protagonista Victoria Pedretti, già volto di un'altra serie Netflix, The Haunting of Hill House, nel seguito della serie drammatica sullo stalking arrivano anche altri due volti. James Scully (già visto in Heathers) e Jenna Ortega (Jane the Virgin, Stuck in the Middle) si sono uniti al cast di You di Netflix per la seconda stagione che entrerà in produzione a ...

Cast e personaggi di The Passage su Fox dal 28 gennaio - la nuova serie apocalittica tra vaccini e vampiri : Con i primi due episodi debutta The Passage su Fox dal 28 gennaio: la nuova serie della Fox basata sulla trilogia di romanzi bestseller di Justin Cronin - dai titoli The Passage, The Twelve e The City of Mirrors - ha esordito negli Stati Uniti solo il 14 gennaio e arriva a stretto giro anche in Italia sul canale 112 di Sky. Presentato in anteprima al Maxxi di Roma, nell'ambito del programma Cinema al Maxxi 2019 in scena dal 26 gennaio al 14 ...