XII edizione Best in Sicily

lagazzettacatanese

: Parte ufficialmente la XII edizione della Tenzone Dantesca. Ad affiancarla anche la Tenzone ... - RTAlive1 : Parte ufficialmente la XII edizione della Tenzone Dantesca. Ad affiancarla anche la Tenzone ... - FUDbottega : Alla XII edizione di Best in Sicily 2019 organizzato da @cronachedigusto anche #Fudbottegasicula Sul palco Oscar Fa… - Tpagarau : I documentarista cileno José María González saluta il pubblico di terre di confine filmfestival?. Ci raggiungerà in… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) ... ha spiegato comeinsia una grande opportunità per ribadire come nelle zone della Sicilia in cui funziona la raccolta differenziata, si realizza un circolo virtuoso di economia circolare.