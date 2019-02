Tg2 Post | il nuovo approfondimento di Rai2 debutta in access Giorgia Meloni primo ospite

Tg2 Post - Francesca Romana Elisei a Blogo : "Non sono una giornalista da salotto" (VIDEO) : Stasera su Rai2 debutta Tg2 Post, il nuovo spazio di approfondimento quotidiano in onda subito dopo il telegiornale della sera. Voluta dal direttore di rete Carlo Freccero, la striscia che prende il Posto di Quelli dopo il tg, sarà condotta da Francesca Romana Elisei. Tg2 Post, nuovo programma di Rai2, conferenza stampa, Freccero: "Farà il 6%" La presentazione della nuova striscia quotidiana ...

Tg2 Post - il direttore Gennaro Sangiuliano a Blogo : "Per gli ascolti servirà tempo" (VIDEO) : Prima dell'inizio della conferenza stampa di presentazione di Tg2 Post, la striscia quotidiana in onda su Rai2 alle ore 21 dal lunedì al venerdì a partire dal 18 febbraio, con la conduzione di Francesca Romana Elisei, Blogo ha rivolto alcune domande al direttore del telegiornale Gennaro Sangiuliano. A lui spetterà il compito di aprire le puntate con un editoriale. Tg2 Post, nuovo programma di Rai2, ...

Vaticano - il nunzio apostolico a Parigi Luigi Ventura accusato di molestie sessuali - Sky Tg24 - : La notizia è stata data da Le Monde : vittima sarebbe un giovane funzionario del municipio di Parigi. "La Santa Sede ha appreso a mezzo stampa che è stata avviata un'inchiesta da parte delle autorità ...

Tg2 Post - il direttore Gennaro Sangiuliano a Blogo : "Per gli ascolti servirà tempo" (VIDEO) : Prima dell'inizio della conferenza stampa di presentazione di Tg2 Post, la striscia quotidiana in onda su Rai2 alle ore 21 dal lunedì al venerdì a partire dal 18 febbraio, con la conduzione di Francesca Romana Elisei, Blogo ha rivolto alcune domande al direttore del telegiornale Gennaro Sangiuliano. A lui spetterà il compito di aprire le puntate con un editoriale. Tg2 Post, nuovo programma di ...

Elisei dentro la notizia con Tg2 Post. Freccero : faremo il 6% : Roma, 14 feb., askanews, - Sarà la giornalista Francesca Romana Elisei, da 11 anni nella redazione del Tg2, a condurre dal 18 febbraio 'Tg2 Post', il nuovo approfondimento serale della rete, che andrà ...

Tg2 Post - nuovo programma di Rai2 - conferenza stampa - Freccero : "Farà il 6%" : [live_placement] Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa di presentazione di Tg2 Post, la nuova striscia di approfondimento in onda subito dopo il TG2 delle 20.30 a partire da lunedì 18 febbraio. Alla conduzione Francesca Romana Elisei. Blogo seguirà in tempo reale l'incontro con i giornalisti, a cui prenderà parte anche il direttore del telegiornale Gennaro Sangiuliano, che aprirà ogni puntata di Tg2 Post con il suo punto. prosegui la ...

Tg2 Post - nuovo programma di approfondimento di Rai2 : conferenza stampa : [live_placement] Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa di presentazione di Tg2 Post, la nuova striscia di approfondimento in onda subito dopo il TG2 delle 20.30 a partire da lunedì 18 febbraio. Alla conduzione Francesca Romana Elisei. Blogo seguirà in tempo reale l'incontro con i giornalisti, a cui prenderà parte anche il direttore del telegiornale Gennaro Sangiuliano, che aprirà ogni puntata di Tg2 Post con il suo punto. ...

Strage della stazione di Bologna : disposta la riesumazione della vittima Maria Fresu - Sky Tg24 - : La Corte d'Assise ha deciso di riesumare i resti di Maria Fresu, all'epoca 23enne, morta assieme alla figlia Angela nell'attentato del 1980 che provocò 85 vittime

Corruzione - l'Italia al 53esimo posto all'interno della classifica mondiale percezione - Sky Tg24 - : Per il nostro Paese si conferma, spiega Transparency International, trend in lenta crescita. Dal 2012 guadagnati 10 punti: nel 2018 52 su 100. Carnevali: "Reputazione Italia sta migliorando. Siamo ...

M5s - lo staff di Carla Ruocco : "Ha un posto tra le autorità?". La mail per sbaglio viene inviata a tutti - Sky Tg24 - : La risposta a un invito a un convegno della Camera sulla Shoah finisce per errore a tutti i parlamentari. E le opposizioni ironizzano: "È finito il tempo in cui il Movimento 5 stelle voleva combattere ...

Congresso nazionale Cgil - a Bari è sfida Landini-Colla per il post Camusso - Sky Tg24 - : La successione al segretario uscente non è affatto scontata. In corsa, l'ex segretario generale della Fiom e l'ex segretario generale dell'Emilia Romagna

Heather Parisi su Twitter contro Lorella Cuccarini sovranista - il post è virale - Sky Tg24 - : La ballerina ha twittato una frase chiaramente riferita alla collega che, nei giorni scorsi, ha rilasciato un'intervista in cui ha espresso le proprie opinioni politiche. Anche Alba Parietti critica ...

Video postato da Bonafede su Cesare Battisti - il Garante dei detenuti : spero lo tolga - Sky Tg24 - : Mauro Palma critica la scelta del ministro di postare un filmato che ripercorre la latitanza, la cattura e l'arrivo in Italia dell'ex terrorista. Censurata anche l'espressione "marcire in galera", più ...

Carige - botta e risposta tra Boschi e Borghi su SkyTg24 - : L'ex ministra e il presidente della Commissione Bilancio della Camera discutono del decreto salva Carige . L'esponente dem: "Copia e incolla di quello del governo Gentiloni, e c'è rischio per ...