M5S | voto online sul caso Diciotti |  vince il no al processo contro Salvini  Di Maio

Caso Diciotti - voto M5S su “Rousseau” : : Contro l’autorizzazione ha votato il 59,05% dei voti, a favore il 40,95%

Diciotti - voto M5S online : vince il "no" al processo a Salvini. Di Maio : «Rousseau funziona» : voto M5s on line, vince il no al processo a Salvini. Le votazioni sul caso Diciotti si sono chiuse alle 21.30 di oggi. La comunicazione arriva dal blogdellestelle. La partecipazione - spiega -, sin...

Caso Diciotti - voto on line M5S : no processo a Salvini : La maggioranza degli iscritti a Rousseau ha deciso che deve essere negata l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il Caso Diciotti . "Relativamente alla risposta: 'Sì, è ...

Diciotti. Voto M5S online : vince il no al processo a Salvini : La base grillina ha deciso per il no al processo a Matteo Salvini. La votazione online è favorevole quindi al

I risultati del voto M5S di Rousseau su Matteo Salvini e il caso Diciotti : Gli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno deciso: i rappresentanti pentastellati in Parlamento dovranno votare contro l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Diciotti. La votazione sulla piattaforma Rousseau ha visto prevalere, con il 59%, coloro i quali non vogliono autorizzare il processo, votando sì nella consultazione online.Continua a leggere

Diciotti - il voto degli iscritti M5S : vince il no al processo per Salvini con il 59 - 05% delle preferenze : Gli iscritti al Movimento 5 stelle hanno scelto il Sì, ovvero il no al processo per Matteo Salvini con 30.948 preferenze (59,05%). Il No si è fermato a 21.469 (40,95%) L'articolo Diciotti, il voto degli iscritti M5s: vince il no al processo per Salvini con il 59,05% delle preferenze proviene da Il Fatto Quotidiano.

Diciotti - voto M5S su Salvini chiude alle 21 - 30. Di Maio : sosterrò il risultato : Il popolo M5S vota sull'autorizzazione a procedere in merito al processo a Matteo Salvini per il caso Diciotti ma come già avvenuto per altre consultazioni la piattaforma...

Salvini attende voto - tensioni in M5S su voto online : Tra dubbi e rinvii, il voto online divide M5s, mentre Matteo Salvini attende in Sardegna l'esito del voto on line dei militanti Cinquestelle e quello di domani della giunta per le Immunita' del Senato. E intanto tutti guardano alla tenuta del governo, anche se i diretti interessati, M5s e Lega, assicurano che andra' avanti comunque vada il voto. I parlamentari grillini, in attesa dell'assemblea congiunta di questa sera con Luigi Di Maio, ...

Caso Diciotti - iscritti M5S al voto problemi tecnici e rinvii. Di Maio 'Sosterrò il risultato'. Timori per il governo : Politica M5S, Appendino, Nogarin e Raggi a favore del processo a Salvini. Dietrofront Grillo: "Su Rousseau una battuta, fiducia in Di Maio" Mentre il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli dice:...

Diciotti - in Giunta decisivo voto 7 senatori M5S su Salvini : Roma, 18 feb., askanews, - Si aprirà con la replica del presidente Maurizio Gasparri, dopo la conclusione della discussione generale la scorsa settimana, la seduta di domani della Giunta per le ...

Per Salvini domani in Giunta decisivo il voto dei 7 senatori M5S : Roma, 18 feb., askanews, - Giornata determinante, domani, per il caso Diciotti che riguarda il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Si aprirà con la replica del presidente Maurizio ...

