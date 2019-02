Jessica Jones e The Punisher cancellate da Netflix | il criptico annuncio di Jon Bernthal

Netflix cancella The Punisher e Jessica Jones : chiusa l'era delle serie Marvel della piattaforma : Adesso è ufficiale Netflix cancella sia The Punisher che Jessica Jones, che ha ancora un'intera terza stagione da trasmettere, chiudendo così l'era delle serie Marvel sulla piattaforma. Il mondo dello streaming, soprattutto negli Stati Uniti, è profondamente cambiato da quando nel 2013 Marvel e Netflix annunciarono l'accordo per lo sviluppo di 4 serie più una miniserie dedicata ai Difensori, cui poi si è aggiunto The Punisher.Nel frattempo la ...