Diciotti | Giorgetti | “Voto online M5s? Governare vuol dire assumersi responsabilità”

(Di lunedì 18 febbraio 2019) “L’ha detto chiaramente Matteo Salvini: non cade il governo per questo. Come ha detto lui il governo va avanti per fare le cose fatte bene. Non è questo che ci preoccupa”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarloa Milano nella sede di Banco Bpm nel giorno in cui il Movimento 5 Stelle ha aperto le consultazioniper decidere come votare sul caso: “responsabilità” ha tagliato corto il sottosegretarioL'articolo: “Votoresponsabilità” proviene da Il Fatto Quotidiano.