Torna la Super Luna | la notte più spettacolare del 2019 è a febbraio

Superbike : ecco la Honda - riTorna dopo 16 anni : PHILLIP ISLAND - dopo oltre 16 anni la Honda torna a correre in Superbike con un team ufficiale. L'ultima volta fu nel 2002 a Imola, quando Colin Edwards vinse il mondiale. Oggi, a Phillip Island la ...

NBA - i risultati della notte : super Westbrook - ma perde OKC. New York Torna al successo : New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder 131-122 Spesso le partite dal pronostico scontato alla fine sono quelle che riservano le sorprese più inattese. E così New Orleans, travolta in casa nell'...

Galliani cuore rossonero : "Milan Tornato in mano ai milanisti - Piatek e Paquetà super" : Adriano Galliani è concentrato sul Monza, ma ha sempre il Milan nel cuore. " Il Milan è tornato in mano ai milanisti - ha spiegato a RMC Sport -. E' la squadra che si è rinforzata di più a gennaio in tutta Europa , ora ha tutto per competere in Champions". " Gattuso sta andando oltre ogni più rosea aspettativa e Donnarumma è pazzesco ",...

Micaela Ramazzotti e Polo Virzì sono Tornati insieme : crisi superata : Micaela Ramazzotti e Polo Virzì sono tornati insieme: crisi superata, il regista e l’attrice fanno ancora coppia La notizia che raccontava il naufragio del matrimonio di Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti era giunta inaspettata circa tre mesi fa, più precisamente agli inizi di novembre. Oggi, in maniera altrettanto inaspettata arriva la felice indiscrezione divulgata dal […] L'articolo Micaela Ramazzotti e Polo Virzì sono tornati ...

Massimo Tecca su SuperNews : 'Icardi? Deve Tornare quello vero e ritrovare fiducia. Il Milan può puntare al quarto posto' : Massimo Tecca , giornalista e volto noto di Sky Sport , ha rilasciato un'interessante intervista sulla testata web SuperNews , trattando alcuni dei temi più avvincenti di stretta attualità calcistica. Il giornalista romano si è espresso sulla ...

Paratici : 'Marotta mi manca - potevamo prendere Icardi. Tonali super - Allegri e Dybala restano - non Torna Pogba' : 'Allegri è uno dei primi 5 allenatori al mondo, è un uomo molto intelligente: certo che resta. Dybala resta , dalla Juve va via solo chi vuole andare via. Con chi è migliorabile? Difficile. Messi ...

Il 19 febbraio Torna la SuperLuna : sarà la più grande dell'anno : Nuovo appuntamento 'spaziale' il prossimo 19 febbraio. Il nostro satellite raggiungerà la fase di Luna Piena in prossimità...

Balotelli Torna a colpire : il Marsiglia vince grazie a Super Mario : Mario Balotelli si sta affermando a suon di gol al Marsiglia, ottimo l’impatto del calciatore italiano sulla squadra di Garcia L’inizio della nuova avventura di Mario Balotelli in forza al Marsiglia è davvero promettente. Due gol in tre partite per il centravanti italiano che ha timbrato il cartellino anche ieri contro il Digione, portando fuori da una situazione molto scomoda la squadra di Garcia. Il Marsiglia si è infatti ...

Super Bocelli Torna a Napoli : 'Il mio bis al teatro San Carlo' : Dopo tredici anni di lontananza dal palcoscenico del San Carlo, Andrea Bocelli torna nel teatro 'più bello del mondo' con lo stesso programma lirico che eseguirà fra qualche giorno al Metropolitan Opera House di New York, per sfogliare pagine dei massimi compositori italiani e francesi: da Gaetano Donizetti a ...

Atlantia : il titolo supera quota 21 e Tornano investitori USA : Nuova seduta positiva oggi in Borsa per Atlantia dove il titolo ha chiuso la sessione odierna sopra quota 21. Negli ultimi tre mesi il titolo ha guadagnato quasi il 18% . Secondo quanto emerge dalle ...

Sub20 - l'Argentina Torna a sognare. Dramma Seleçao - Schiappacasse super! : Tre reti da centravanti di razza e un successo che può significare la svolta per la giovane Argentina di Batista. Così si è presentato Adolfo Gaich, il colosso di 190 cm che ha dato spettacolo questa ...

Milan - Donnarumma Torna Super! Gigio di nuovo decisivo per i rossoneri : Dopo un anno tormentato, Gigio Donnarumma sembra esser tornato quello conosciuto al debutto con la maglia del Milan.Donnarumma torna super e lo fa al momento giusto. Il numero 99 rossonero è stato il migliore in campo della partita Roma-Milan con interventi da vero fenomeno in occasione di tiri tutt’altro che semplici da gestire. Ok, tutti d’accordo nel dire che il ruolo del portiere è quello di evitare che il pallone entri in ...

Superbike - riTorna la Suzuki nel 2019? : Sarebbe un ritorno a sorpresa per Ten Kate , dopo la separazione da Honda dello scorso ottobre. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Speedweek.com sembrerebbe infatti che il team olandese ...

Pallavolo Supervolley Torna in edicola con il primo numero del 2019. Ecco le anticipazioni! : Pallavolo Supervolley torna in edicola con il primo numero del 2019 e lo fa raccontando la rinascita di Luca Vettori. Dopo un’estate senza azzurro, l’opposto di Trento si è riscattato con un grande inizio di stagione culminato con la conquista del Mondiale per club. Un trofeo in bacheca e un altro, la Coppa Italia, da rincorrere nella final four di Bologna in programma il 9 e 10 febbraio. Stesso trofeo che, tra le ragazze, rincorrono Sara ...