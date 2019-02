Napoli-Torino 0-0 primo tempo: il gol comincia a diventare un incubo

ilnapolista

: ???? La Serie A aujourd’hui sur beIN SPORTS : ? SPAL – Fiorentina ? Genoa – Lazio ? Inter Milan – Sampdoria ? Napoli - Torino - beinsports_FR : ???? La Serie A aujourd’hui sur beIN SPORTS : ? SPAL – Fiorentina ? Genoa – Lazio ? Inter Milan – Sampdoria ? Napoli - Torino - PremierSportsTV : ???? #SerieA continues today on Premier Sports ???? SPAL ?? Fiorentina ?? ???? Genoa ?? Lazio ?? ??? Inter Milan ?? Sampd… - TorinoFC_1906 : ??Questo gol da punizione di Rosina ci fece sconfiggere il Napoli! Ve lo ricordavate??? _____________________________… -

(Di domenica 17 febbraio 2019)0-0. Contro i granata, Ancelotti sfodera i titolarissimi. Stessa formazione di Zurigo tranne che per il portiere e per il terzino sinistro: Ospina per Meret e Hysaj al posto di Ghoulam. Mazzarri presenta il classico 3-5-2 con Berenguer vicino a Belotti. Ilbene, soprattutto con Lukic, pressa alto al punto che ilfatica a uscire dall’area di rigore quando deve ripartire da Ospina.Poi, però, Ilprende progressivamente campo. Si gioca a una porta. Ma ancora una volta la squadra di Ancelotti non riesce a concretizzare. Il remake di Firenze. Protagonista soprattutto Milik che ha tre occasioni, due enormi: al 16esimo non arriva per un pelo in scivolata nell’area piccola su un delizioso assist di Zielinski che aveva ben orchestrato con Hysaj. E tre minuti dopo, ancora su assist di Piotr, gira debolmente. E soprattutto al ...