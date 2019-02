Altro che All Star Game : l'Nba dovrebbe copiare la Coppa Italia - scrive il NYT : Altro che All-Star Game, l'Nba dovrebbe copiare la Coppa Italia di basket e creare una Coppa Americana nel mezzo della stagione. La proposta arriva dal New York Times in un articolo scritto da Zach Messitte e pubblicato nell'edizione di sabato. "Mentre noi celebriamo l'All Star Game - scrive Messitte, presidente del Ripon College nel Wisconsin e associato alla John Hopkins School di Bologna - in Italia vivono l'adrenalina già a febbraio. Le ...

Altro che Cr7 - ecco quanti gol farà Piatek se continua così - : Un gol alla van Basten. No alla Sheva. No, come Ronaldo il fenomeno. E via con i paragoni infiniti, ma forse è semplicemente tempo di dire gol alla Piatek. Anche perchè il polacco del Milan li segna ...

Altro che populismo. Il "tempo degli influencer" sarà molto peggio : C'è poco da fare. I tempi ormai lo impongono, prima che sia troppo tardi. Occorre riformare la democrazia rappresentativa, in Italia come Altrove. Di fronte agli alti ululati di chi, un giorno sì e l'Altro pure, si scandalizza del cosiddetto populismo di questi anni, è possibile osservare che il peggio deve ancora venire. E verrà presto.Ciò a cui stiamo assistendo, in realtà, è poco differente dal ...

Altro che single - il 15 febbraio in realtà era dedicato alle orge ed è da qui che nacque la festa di San Valentino : ecco tutta la storia : Era il 496 d.C. quando papa Gelasio I, cercando di mettere un punto definitivo al rito pagano dedicato al dio della fertilità, Luperco, festeggiato il 15 febbraio, istituì la festa degli innamorati scegliendo come data il 14 febbraio, un giorno prima dei cosiddetti lupercalia. In queste occasioni pagane, come riferisce Plutarco, “venivano iniziati due nuovi luperci (uno per i Luperci Fabiani e uno per i Luperci Quinziali) nella grotta del ...

Silvio Berlusconi a L'Aria che tira - Altro raptus in tv : 'Ecco dove manderei Matteo Salvini' : Silvio Berlusconi all' Aria che tira parla del suo rapporto con la Lega di Matteo Salvini , suo alleato che oggi è al governo con gli odiati grillini. 'Io ho bisogno di tenere un rapporto con la Lega',...

Dà fuoco alla fidanzata perché sospetta che lo tradisce con un Altro uomo : Una donna sudafricana è stata bruciata viva dal compagno che sospettava di essere stato tradito.Continua a leggere

Belen Rodriguez - Stefano De Martino chi? Altro che bacio : il dettaglio svela come stanno le cose : Ritorno di fiamma con Stefano De Martino? Le voci su Belen Rodriguez, dopo le immagini di quel bacio, continuano a rincorrersi: beccati all'aeroporto col figlio Santiago, l'atteggiamento pareva inequivocabile. Nessuno dei due, però, ad ora ha confermato o smentito. Silenzio tombale. Ora, però, arriv

Belen - Altro che Stefano De Martino : ecco come ha passato San Valentino : Belen sola a San Valentino: la Rodriguez passa la festa degli innamorati lontana da Stefano De Martino In queste settimane hanno fatto molto scalpore le immagini di Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme (e di nuovo complici). I due, beccati con il figlio Santiago all’aeroporto, hanno di nuovo fatto esplodere il gossip sul […] L'articolo Belen, altro che Stefano De Martino: ecco come ha passato San Valentino proviene ...

Il San Valentino di Francesco Totti - Altro che solo con Ilary : la cena è per tutta la famiglia : Francesco Totti ed il suo San Valentino in famiglia: l’ex calciatore della Roma assieme a Ilary, Cristian, Chanel ed Isabel “Con voi…è sempre San Valentino“. Con questa dedica sui social, Francesco Totti ha condiviso su Twitter e Instagram una foto in cui è immortalato a cena con la sua famiglia. L’ex capitano della Roma, nel ristorante AQUA By Lexus Fish Restaurant, ha trascorso una tranquilla serata degli ...

Renzi : “Governo? CiAltroni populisti che in 6 mesi ci hanno portato in recessione. Come minimo portano sfortuna” : “Questi Cialtroni che ci governano stanno facendo cose assurde. Questo governo populista voleva abolire la povertà. Di Maio è salito addirittura sul balcone. Qui a Firenze diciamo: ‘sono fuori Come un balcone’. E alla fine la conseguenza di questa manovra finanziaria sono crisi economica e recessione. E’ un governo populista e cialtrone“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Lady Radio dal senatore Pd, Matteo Renzi, ...

Disponibile l'aggiornamento 7.40 di Fortnite che introduce i contenuti di San Valentino - il Fucile da fanteria e molto Altro : Epic Games ha pubblicato il nuovo aggiornamento 7.40 di Fortnite che introduce interessanti novità. Innanzitutto, sono stati resi disponibili i contenuti di San Valentino con eventi come "Share The Love Series" (giocatore singolo e a coppie) e "Coppa Terzetti giorno singolo".Per celebrare il giorno di San Valentino, Epic ha pensato a una sorpresa per i giocatori: "tutti quelli che completeranno 13 sfide a tempo straordinario entro il 27 febbraio ...

Le gemelle di Avanti di un Altro in onda nonostante siano agli arresti domiciliari : ecco perché : Le sorelle Alessandra e Valentina Giudicessa avevano debuttato al cinema con i ruoli di Pamela e Sue Ellen in “Come un gatto in tangenziale“, film di successo con Paola Cortellesi. Due ladre inquiline di un alloggio popolare, un successo che le aveva catapultate in tv nel programma Avanti un altro. Nel quiz show di Paolo Bonolis sono state subito ribattezzate le “sorelle Soap Opera”, capaci di far divertire il pubblico ...

Isola dei Famosi - un Altro abbandono : anche il regista Cenci dà due di picche alla Marcuzzi e scappa a... : Dopo l’abbandono dell’opinionista Alda D’Eusanio anche il regista de l’Isola dei Famosi Roberto Cenci dice addio al reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. È un altro colpo basso ai danni del programma che dopo il flop ascolti adesso deve rimediare tempestivamente alle nuove assenze. Pare