5S | consultazione online su Salvini ' Se dici no al processo | vota sì' Grillo contesta il

Diciotti - Salvini : “consultazione online su di me? Dormo tranquillissimo. Se servirà lo rifarò” : “I giornalisti sono appassionati dal fatto che domani c’è la consultazione on line sul processo a Salvini: io Dormo tranquillissimo. Se votano sì, votano sì, se votano no, votano no. Quello che ho fatto, l’ho fatto per difendere la sicurezza dei cittadini. E se servirà lo rifarò”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in diretta facebook dalla Maddalena, sul caso Diciotti e il voto sulla piattaforma Rousseau di M5s. ...

Diciotti - Zingaretti (Pd) : “consultazione online M5s? Buffonata per non prendersi responsabilità - l’esito si conosce” : Il Presidente della Regione Lazio e candidato alla segreteria del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha partecipato all’iniziativa ‘Campagna Amica’ al mercato di San Teodoro a Roma. “Ognuno decida, ma si assuma le proprie responsabilità. Questa Buffonata annunciata della consultazione online sulla quale tutti sappiamo come andrà a finire francamente è un altro segnale di un disorientamento e di una non assunzione di ...

Caso Diciotti - ok del M5s a consultazione online per voto su Salvini - : Tramite la piattaforma Rousseau gli attivisti, probabilmente lunedì, decideranno la posizione dei pentastellati in merito alla richiesta di autorizzazione a procedere per il ministro dell'Interno, ...

Caso Diciotti - lunedì le consultazione online del M5s sul voto a Salvini in Giunta : Il Movimento 5 Stelle ha deciso di procedere alla consultazione online , tramite la piattaforma Rousseau , sulla posizione da prendere in merito al voto su Matteo Salvini in Giunta per il Caso ...