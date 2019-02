Verissimo | Andrea Roncato e l’aborto | ‘L’errore più grande della mia vita’

tvzap.kataweb

: Verissimo, Andrea Roncato e i problemi con la droga: “Nel mio mondo era…” - BlitzQuotidiano : Verissimo, Andrea Roncato e i problemi con la droga: “Nel mio mondo era…” - matte051 : Piango anche con Andrea Roncato. Non sono normale.. ?????? #Verissimo - lamarcaantonio7 : #Verissimo dove ha scovato Andrea Roncato? -

(Di sabato 16 febbraio 2019) “Il vero erroremia vita è stato non avere un figlio e quando avrei potuto averlo ho fatto un aborto”, del duo Gigi e, ospite di Silvia Toffanin raccontasua vita da quando a 8 anni conobbe il suo amico e collega Gigi alle gioie dell’essere diventato nonno (anche se acquisito) e un capitolo molto toccante lo affronta parlandopaternità mancanta “Ora sono un anti-abortista e ho anche scritto un libro per questo bambino mai nato Ti avrei voluto in cui gli dedico una poesia che si conclude con ‘t’avrei voluto volere quella volta che non ti ho voluto’. Non mi sono mai perdonato per questo, credo che i figli siano l’unica vera ricchezza che un uomo possa lasciare al mondo”. Ma la vita riserba delle gioie inaspettate “Ho la fortuna che Nicole (sua moglie n.d.r) ha due figlie e sono due amori ...