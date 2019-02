Stop al carcere per Marcello Dell' Utri

blogo

(Di sabato 16 febbraio 2019)non tornerà in: loè stato deciso per le sue precarie condizioni di salute dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. Gli ultimi 11 mesi di reclusione che gli restano, l’ex senatore e co-fondatore di Forza Italia li passerà a casa nella sua residenza di Milano 2, dove finirà di espiare la condanna a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa.da settembre è ai domiciliari per due gravi patologie che lo hanno colpito. I termini per i domiciliari erano in scadenza, quindi i suoi avvocati avevano presentato istanza al Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha di fatto confermato la decisione dei colleghi di Roma, doveera recluso."Si tratta di una decisione corretta e coerente, in linea con quanto aveva già stabilito il Tribunale di Sorveglianza di Roma. L’ex senatore ha un tumore e 10 stent, un quadro clinico seriamente ...