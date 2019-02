Sci nordico | a Cogne Pellegrino vince l' oro e De Fabiani l' argento

Sci nordico - Coppa del mondo : Federico Pellegrino vince a Cogne - 2° De Fabiani : Trionfo azzurro, a Cogne , nella gara sprint a tecnica libera di Coppa del mondo di fondo. vince Federico Pellegrino davanti a Francesco De Fabiani , terzo il francese Lucas Chanavat. Sul fronte femminile il miglior risultato è quello di Lucia Scardoni, che si è fermata in ...

Sci nordico - sprint tecnica libera : Federico Pellegrino secondo a Lahti : A Lahti in Finlandia una ottima prova di Federico Pellegrino nella sprint di tecnica libera di Coppa del Mondo L'azzurro chiude al secondo posto una gara che ha vissuto del duello appassionante tra lui e il fuoriclasse norvegese Klaebo. Al traguardo il campione olimpico in carica è imprendibile con ...

Mondiali Sci nordico 2019 : date - calendario e diretta streaming-TV. : Mondiali sci nordico 2019 : date , calendario e diretta streaming-TV. Dove vedere i Mondiali di sci nordico I Mondiali di sci nordico 2019 si svolgeranno dal 20 Febbraio al 3 Marzo a Seefeld in Austria e vedranno dunque gli atleti di combinata, sci di fondo e salto darsi battaglia per conquistare la medaglia iridata nelle diverse specialità. L’Olympiaregion ospiterà la 52ma edizione dei Mondiali delle discipline di sci nordico . Ancora una volta ...

Sci nordico : Chanoine 30/mo ai mondiali junior di Lathi : Non è tutto oro quel che luccica a Lahti, perché la medaglia che mettono sul collo di Luca Del Fabbro ha meravigliose sfumature d'azzurro. Ai mondiali junior es di Lahti arriva una gioia enorme: il ...

Sci nordico : Marcialonga - c'è elite mondo : ANSA, - TRENTO, 22 GEN - Ci sarà l'élite del fondo mondiale alla 46/a edizione della Marcialonga di Fiemme e Fassa in programma domenica 27 gennaio, con partenza da Moena e arrivo a Cavalese, sul ...

Sci nordico – I Campionati Italiani Giovani vedono protagonisti i fondisti lombardi : tre ori nella sprint : I Campionati Italiani Giovani di sci Nordico si apro all’insegna dei fondisti lombardi che conquistano 3 ori nello sprint Non potevano che aprirsi nel migliore dei modi i Campionati Italiani di sci Nordico Giovani le di Pragelato che quest’oggi ha ospitato la prova sprint . Alla fine di questa giornata, che ha visto la pista olimpica come teatro naturale, la “truppa” lombarda conquista 6 medaglie di cui 3 titoli ...

Sci nordico. A Ostersund - SWE - la Coppa del Mondo paralimpica : Tra pochi giorni al via la Coppa del Mondo di sci nordico IPC a Ostersund , SWE, . Due gli azzurri e un terzo atleta sotto osservazione dello staff tecnico, chiamati al banco di prova sulle tre specialità , sprint, middle e long distance,...

Sci nordico : Tour de Ski Pellegrino dietro a Klaebo : E' ancora Johannes Klaebo a insinuarsi fra Federico Pellegrino e la vittoria nella sprint in tecnica libera di Val Mustair, in Svizzera, nella terza tappa , sulle sette in programnma, del Tour de Ski. ...