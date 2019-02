Rottamazione e pace fiscale | incontro a Ragusa

Decreto fiscale 2019 : Rottamazione Ter e Pace fiscale - il testo ufficiale pdf : Decreto fiscale 2019: Rottamazione Ter e Pace fiscale, il testo ufficiale pdf testo definitivo Decreto fiscale in pdf Via libera al Decreto fiscale 2019: pubblicato in Gazzetta ufficiale. Di seguito vedremo una breve panoramica delle principali novità contenute. Il Decreto contiene la possibilità di “ definizione agevolata”, la cosiddetta Rottamazione ter delle cartelle, nonché lo stralcio dei debiti tributari fino a mille euro. Firmato dal ...

