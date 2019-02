Ricetta babà al rum | un impasto ben lievitato per un dessert soffice

Blastingnews

(Di sabato 16 febbraio 2019) Ilnapoletano al rum è untipico della tradizione partenopea, semplice, squisito e genuino. La consistenzadi questo dolce, bene irrorato da una deliziosa bagna al rum, conquista grandi e piccini, divenendo il simbolo della cucina napoletana, come la pizza e il caffè. Eppure questaè originaria della Polonia, poiché inventata da un re detronizzato polacco, chiamato Stanislao Leszczyński. Il nome scelto per ilpare che si ispiri alle favole de "Le Mille e una notte", che vedono protagonista AliLista degli ingredienti delnapoletano al rum - 400 grammi di farina per dolci- 20 grammi di lievito di birra...