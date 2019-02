Retroscena Icardi | “non ci sono offerte | è Wanda Nara che spinge”

sportfair

: #Paratici svela il retroscena di mercato della #Juventus: 'Serviva una scossa, o prendevamo Ronaldo o Icardi, per s… - GoalItalia : #Paratici svela il retroscena di mercato della #Juventus: 'Serviva una scossa, o prendevamo Ronaldo o Icardi, per s… - zazoomnews : Icardi-Inter Marino svela il retroscena: “Nessuno vuole pagare la clausola” - #Icardi-Inter #Marino #svela - MundoNapoli : Pierpaolo Marino, ex dirigente del Napoli, ai microfoni della Rai ha rivelato un retroscena su Icardi: 'Durante una… -

(Di sabato 16 febbraio 2019) La situazione legata a Maurosi fa sempre più intricata in casa Inter, dopo la fascia tolta all’argentinosorti dubbi sul futuro “La mossa che ha fatto la società, che ha accontentato il gruppo degradando, è una mossa che serve a creare coesione per arrivare all’obiettivo”. Il dirigente sportivo Pierpaolo Marino, ha detto la sua in merito alla querelle, svelando anche alcuniinteressanti ai microfoni di Rai sport. “Ero a San Siro per Inter-Benevento in Coppa Italia, ho parlato col mio amico Piero Ausilio che mi ha detto: guarda che noi al momento dinon abbiamo avuto nemmeno un sentore che qualcuno potesse pagare la clausola. Neanche uno che chiedesse di prendere. E’ soloche spinge. Il deprezzamento quindi è potenziale, non reale. Secondo me, di solito, queste questioni si risolvono col giocatore che rientra nei ...