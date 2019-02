: Mueller chiede pene per Manafort - TelevideoRai101 : Mueller chiede pene per Manafort - contribuenti : Mueller chiede 19-24 anni per Manafort - fisco24_info : Mueller chiede 19-24 anni per Manafort: 'Per un decennio ha violato la legge e ha nascosto milioni' -

Il procuratore speciale che indaga sul Russiagate, Robert, ha chiesto una condanna fra i 19 e i 24 anni di carcere per Paul, l'ex responsabile per la campagna presidenziale di Trump.ha chiesto anche, 69 anni, paghi 25 mln di dollari in multe per aver messo in piedi una frode durata decenni. La richiesta è stata presentata al magistrato della Virginia che deciderà sul caso.(Di sabato 16 febbraio 2019)