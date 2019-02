Le accuse della Corte dei Conti | ritardi sulle opere e sanità dimenticata 

F1 - stessa data della Mercedes ma nessuno sgarbo : la Red Bull si difende dalle accuse : Helmut Marko ha negato che la Red Bull abbia scelto di proposito il 13 febbraio per presentare la propria monoposto, escludendo qualsiasi sgarbo alla Mercedes Verranno presentate lo stesso giorno, esattamente il 13 febbraio, ma non si tratta di alcuno sgarbo. Red Bull e Mercedes sveleranno le proprie monoposto 2019 nella medesima data entrambe sul circuito di Silverstone, una situazione che ha fatto storcere il naso soprattutto al team ...

Stadio della Roma - il lavoro per il figlio del consigliere Pd e i finanziamenti al politico di Forza Italia : le accuse dei pm : Quindici richieste di rinvio a giudizio nel primo filone dell’inchiesta sullo Stadio dell’As Roma. Fra i destinatari, oltre all’ex capo di Eurnova, Luca Parnasi, i collaboratori del costruttore e alcuni dei politici tirati in ballo lo scorso giugno, dall’ex assessore regionale Pd, Michele Civita, al consigliere capitolino di Forza Italia, Davide Bordoni, passando per il consigliere regionale berlusconiano Adriano Palozzi. La Procura di Roma, ...

accuse di conflitto d'interessi per Baglioni : troppi cantanti e super ospiti della sua stessa agenzia : Da quando è nato il Festivalone 69 anni fa, partecipare è un onore e vincere lo è il doppio. Non solo per narcisismo: Sanremo al quale gli italiani restano ferocemente attaccati ha sempre creato un ...

Tina Cipollari guadagnerebbe 5 mila euro mensili con UeD - le accuse della Intellicato : L'opinionista Tina Cipollari è finita nella bufera del gossip dopo alcuni video pubblicati da una ex tronista di Uomini e Donne, stiamo parlando di Rossella Intellicato. La ragazza, infatti, all'interno di alcune Instagram Stories, non più presenti sul suo profilo, ha accusato la Cipollari di bullismo ed ha detto che guadagnerebbe un cachet di 5 mila euro mensili grazie a Uomini e Donne per fare "la cafona in televisione". Rossella Intellicato ...

Zio orco - le accuse della nipotina : 'Mi ha palpeggiata sotto le coperte' : Si sarebbe introdotto nel lettino della nipote in piena notte, quando l'oscurità copriva ormai da tempo l'intera abitazione dove i due dimoravano. Tra le lenzuola avrebbe allungato le mani sulla ...

F1 - Steiner respinge le accuse : “Haas clone della Ferrari? Chi lo pensa - che venga a controllarci” : Il team principal della Haas ha sottolineato che la partnership con la Ferrari proseguirà anche in futuro La stagione 2018 per la Haas è stata piena di alti e bassi, un inizio in sordina e poi la lenta risalita fino all’esaltante finale che ha permesso alla scuderia americana al quinto posto della classifica Costruttori. Photo4/LaPresse Un risultato che ha fatto storcere il naso a molte scuderie, convinte come la partnership con la ...

Sfera Ebbasta indagato/ accuse verso il trapper 'Istiga all'uso della droga'. I social 'Ora indagateli tutti' : Sfera Ebbasta indagato/ Accuse verso il trapper 'Istiga all'uso della droga'. I social esplodono in favore del cantante 'Allora adesso indagateli tutti'

Ronaldo dovrà fare l'esame del dna per le accuse della Mayorga : Per Cristiano Ronaldo, il campione di una Juventus che sembra lanciata addirittura verso il sogno del triplete, l'anno comincia con la richiesta ufficiale da parte della polizia di Las Vegas di sottoporsi all'esame del dna. La vicenda è legata all'ormai nota denuncia presentata da una donna di nome Kathryn Mayorga. Si tratta di un'ex modella americana di 34 anni che ha accusato la star del calcio portoghese di averle usato violenza durante un ...

Cristiano Ronaldo e accuse stupro : chiesto test Dna/ Richiesta della Polizia di Las Vegas inviata in Italia : Cristiano Ronaldo e le accuse di stupro: chiesto test del Dna. La Richiesta della Polizia di Las Vegas è stata già inviata in Italia

L'Eredità - Flavio Insinna travolto da accuse e insulti : la 'Ghigliottina' più criticata della storia : La campionessa dell' Eredità inciampa sul 'nonno' nella Ghigliottina forse più discussa e criticata di sempre. La signora Fausta , appena laureatasi vincitrice della puntata del 4 gennaio del ...

L'Eredità - Flavio Insinna travolto da accuse e insulti : la "Ghigliottina" più criticata della storia : La campionessa delL'Eredità inciampa sul "nonno" nella Ghigliottina forse più discussa e criticata di sempre. La signora Fausta, appena laureatasi vincitrice della puntata del 4 gennaio del preserale di Raiuno condotto da Flavio Insinna, non riesce a individuare la parola che accomuna i 5 indizi for

Carige - ecco il j'accuse : a lettera della Bce Leggi il documento : di Rosario Dimito 'La decisione di commissariamento è inevitabile al fine di impedire danni significativi al sistema finanziario'. E 'l'urgenza ricorre in quanto il Soggetto vigilato, Carige, ndr, ...

Carige - ecco il j'accuse : la lettera della Bce Leggi il documento : 'La decisione di commissariamento è inevitabile al fine di impedire danni significativi al sistema finanziario'. E 'l'urgenza ricorre in quanto il Soggetto vigilato, Carige, ndr, versa in una ...

LeBron James risponde alle accuse di tampering : “vorrei giocare con tutti i big della lega! Ho rispettato le regole” : LeBron James risponde alle accuse di tampering nei suoi confronti e risponde per le rime alle recenti polemiche in merito alle dichiarazioni rilasciate su Anthony Davis Nei giorni scorsi LeBron James aveva apostrofato con le parole “fantastico” e “incredibile” il possibile arrivo di Anthony Davis ai Lakers. Niente di più di un rumor di mercato, relativo ad un giocatore ancora sotto contratto con i Pelicans. Dichiarazioni che, secondo ...