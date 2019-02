Guccini | In Italia c' è odore di regime

Francesco Guccini - bomba su Salvini e Baglioni : "In Italia odore di regime. E sui migranti..." : Inevitabile che Francesco Guccini rilasciasse delle dichiarazioni, in questo caso delle frecciatine al veleno, dopo l’ospitata di Luciano Ligabue a Sanremo dove ha cantato Dio è Morto insieme a Claudio Baglioni. Come riporta Corriere Tv, "Se il Liga ha provato a impegnarsi, Baglioni proprio no. Ha p