Gasperini non fa drammi | ' Sapremo riprenderci'

Atalanta-Milan - Gasperini : 'Non è una partita decisiva. Bravo Gattuso - ha dato una svolta' : Un solo punto di differenza separa Atalanta e Milan in classifica, rispettivamente quinta e quarta nel campionato di Serie A. Quello di domani, dunque, sarà un vero e proprio scontro diretto per la ...

Atalanta - Gasperini : 'Ci complichiamo da soli le partite. Premio Champions? Non era previsto - ma...' : Il tecnico dell' Atalanta Gian Piero Gasperini parla a Sky Sport dopo il successo in rimonta sulla Spal: 'Abbiamo consapevolezza, ma riusciamo spesso a complicarci le partite con inizi preoccupanti perché si ripetono in gare e ci costringono a rimonte, non è ...

Cagliari-Atalanta - dalle 21.00 La Diretta La squadra di Gasperini non vuole fermarsi : Cagliari e Atalanta chiudono il programma della 22a giornata di Serie A con la sfida del lunedì sera alle ore 21. Gli isolani vengono dalla secca sconfitta di Sassuolo nel primo match giocato nel ...

Coppa Italia – Atalanta show - Gasperini soddisfatto : “non corriamo e basta - oggi gioco di qualità! Nessun segreto - ma…” : Gasperini analizza la vittoria dell’Atalanta di questa sera nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus: le parole dell’allenatore della squadra bergamasca dopo il secco 3-0 al club bianconero Una partita impeccabile, questa sera, per l’Atalanta: allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia la squadra bergamasca è riuscita a mettere in difficoltà la Juventus, eliminandola definitivamente dalla Coppa Italia grazie ...

Coppa Italia - Atalanta-Juventus 3-0 : Ronaldo non basta contro la squadra di Gasperini. Doppietta di Zapata : Impresa dell’Atalanta in Coppa Italia. I bergamaschi hanno battuto la Juventus, che ha vinto 4 edizioni consecutive del trofeo nazionale: se avesse vinto anche quest’anno sarebbe stato record europeo. Non sarà così e il merito è dei bergamaschi guidati da Gian Piero Gasperini che hanno travolto la squadra campione d’Italia di Massimiliano Allegri col risultato di 3-0. I nerazzurri sono partiti fortissimo da subito e negli ...

Juventus umiliata - la big in campo è l’Atalanta : Gasperini ‘imbavaglia’ Allegri - 3-0 che non lascia repliche [FOTO] : 1/12 LaPresse/Mauro Locatelli ...

La tesi di Gasperini - i buu non sono razzisti - è solo un modo per offendere l’avversario : Gli ululati sono una offesa, il razzismo è una questione culturale. Il tecnico dell’Atalanta, Gianpiero Gasperini, torna su quanto accaduto a Koulibaly un mese fa a San Siro ed è sicuro: i buuu non sono razzisti. «Gli ululati sono come le offese, e sapessi quante ne ho sentite – il coro figlio di p…, quando è andata bene – rivolte ai grandi giocatori. Quante ne hanno sopportate Del Piero o Totti? Io penso che sia un modo, ...

Atalanta - a tutto a Gasperini : “l’esperienza all’Inter nemmeno la considero. Percassi? Una notte non lo feci dormire…” : L’allenatore compie oggi 61 anni, una vita sempre al massimo in cui è riuscito a raccogliere più soddisfazioni che delusioni Sessantuno anni e non sentirli, festeggiandoli in ritiro per preparare la delicata sfida contro la Roma. Gian Piero Gasperini si gode il momento, ammirando la sua splendida Atalanta capace di vincere ed incantare allo stesso tempo. Mauro Locatelli/LaPresse Una fase splendida della carriera dell’allenatore ...

Moratti : 'Gasperini? Ero sicuro della scelta fatta - forse gli serviva più tempo. Ma all'Inter non è possibile...' : Massimo Moratti , ex presidente dell' Inter , parla a la Gazzetta dello Sport della scelta fatta nel 2011-12 di puntare su Gasperini : 'Lo scelsi per il bel gioco che aveva sempre proposto con le sue squadre. Un gran merito che gli va attribuito anche adesso, guardate ...

Mamma mia che Zapata - spettacolo Atalanta contro il Frosinone : la squadra di Gasperini è da Champions [FOTO] : 1/25 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Frosinone-Atalanta alle 12.30 La Diretta Gasperini punta su Zapata : Comincia dal Benito Stirpe di Frosinone il girone di ritorno dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. I bergamaschi hanno chiuso in crescendo il 2018, con la larga vittoria per 6-2 sul campo del ...

Frosinone-Atalanta - probabili formazioni : Gasperini ritrova De Roon : FROSINONE ATALANTA probabili formazioni – Domenica pomeriggio, inizio ore 12.30, lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone riapre i battenti, dopo la sosta invernale, per la prima partita della Serie A nell’anno 2019. In campo la squadra di Marco Baroni e la lanciatissima Atalanta di Gianpiero Gasperini. Una sorta di testa coda del campionato tra una squadra in […] L'articolo Frosinone-Atalanta, probabili formazioni: Gasperini ritrova De Roon ...

Atalanta - Pasalic vuole più spazio. Ma per Gasperini non è sul mercato : Scalpita Mario Pasalic, titolare nelle ultime due di campionato come centrocampista centrale in sostituzione dell'infortunato De Roon. Le risposte sono state abbastanza positive dopo un avvio di ...

Atalanta - Gasperini svela : 'Ilicic? I compagni lo chiamano 'la nonna'' : Io infatti non glielo chiedo mai, quando lo vedo gli dico: "'Ti trovo bene, sei pimpante'", scherza Gasperini ai microfoni di Sky Sport. Gasp su Ilicic: "È veramente attaccato all'Atalanta" "Il ...