60 anni da John McEnroe

Tennis - John McEnroe festeggia 60 anni : per davvero : ... relax a Melbourne Australian Open, trionfa Djokovic: le foto del trionfo contro Nadal Nole è il re di Melbourne Nel giorno in cui Valentino Rossi compie 40 anni, un'altra leggenda dello sport ...

Sanremo Young - su Rai1 la conduttrice Antonella Clerici balla il tip tap con il mito degli anni ’70 John Travolta : Durante la trasmissione Sanremo Young (in onda su Rai1) la conduttrice Antonella Clerici ha ballato il tip-tap con il mito degli anni ’70 John Travolta dando vita ad un simpatico siparietto L'articolo Sanremo Young, su Rai1 la conduttrice Antonella Clerici balla il tip tap con il mito degli anni ’70 John Travolta proviene da Il Fatto Quotidiano.

I 60 anni di John McEnroe : - Cos'e' rimasto del primo McEnroe che esplodeva da dilettante, nel 1977, sull'erba piu' famosa dello sport arrendendosi solo in semifinale contro Jimmy Connors l'antipatico? Intanto il sorrisetto ...

John McEnroe - 60 anni di un genio del tennis in 12 frasi celebri : Talentuoso, irascibile, campione: John McEnroe compie 60 anni il 16 febbraio. Ex asso del tennis mondiale, statunitense nato nel 1959 in Germania (il padre era impiegato in terra tedesca per conto dell’aeronautica americana), purosangue mancino, «Genius» ha segnato un’epoca con il suo gioco «serve and volley» e il suo estro. Numero 1 del mondo dal 1981 al 1984, professionista dal 1978 al 1994, ha vinto 7 Slam, ...

JOHN MAYALL - icona del blues britannico live a Udine il 22 marzo 2019 - Udine 20 : Fra i prossimi spettacoli al Teatro Nuovo Giovanni da Udine troviamo i concerti di Luca Carboni , 7 marzo, , PFM Canta De André , 15 marzo, , Giovanni Allevi , 10 aprile, , Roberto Vecchioni , 11 ...

È morto John Dingell - che è stato al Congresso degli Stati Uniti per 59 anni - più di chiunque altro : È morto a 92 anni John Dingell, la persona che è stata per più tempo membro del Congresso degli Stati Uniti. Dingell, un Democratico del Michigan, entrò per la prima volta al Congresso nel 1955 e ci rimase per 59 anni e

Johnny Depp ha aiutato una coppia di fan a festeggiare il primo anniversario di matrimonio : Lo hanno incontrato per caso The post Johnny Depp ha aiutato una coppia di fan a festeggiare il primo anniversario di matrimonio appeared first on News Mtv Italia.

John Steinbeck - a 50 anni dalla morte la sua attualità è spiazzante : “Non credevo molto a ciò che avevo letto dell’Estremo Oriente. Le cose io le conosco sempre vedendo, ascoltando, annusando, toccando. Non guarirò mai da questa curiosità esagitata. Mi sento ancora come quando da bambino andavo da Salinas a San Francisco, addirittura a cento miglia di distanza”. Così parlò John Steinbeck al rientro dal Vietnam, dove era stato nei primi sei mesi del 1967 – un anno e mezzo prima di morire, ...