Champions League – Il PSG ad un passo dalla qualificazione - Kimpembe e Mbappè mandano ko il Manchester United : Il PSG sorride a Manchester: Kimpembe e Mbappè avvicinano il club parigino ai quarti di finale di Champions League Non solo Roma: un’altra spettacolare sfida, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, ha regalato emozioni uniche. Stiamo parlando della partita tra Manchester United e PSG: nonostante le assenze di Cavani e Neymar, il club francese è riuscito a mettere in difficoltà i padroni di casa, ...

Slittino – Coppa del Mondo - Voetter ad un passo dal podio a Calgary : Voetter da applausi a Oberhof: chiude quarta a 43 millesimi dal podio e sfiora la medaglia agli Europei Tra le giganti tedesche c’è lei, Andrea Voetter. A Oberhof, nella penultima tappa della Coppa del Mondo di Slittino artificiale, l’azzurra chiude al quarto posto nel singolo femminile eguagliando così il suo miglior risultato in carriera già ottenuto in questa stagione a Calgary. E stavolta va ancora più vicina al podio che ...

Atalanta - Castagne era ad un passo dalla cessione : Timothy Castagne è sicuramente tra gli uomini più in forma dell'Atalanta . Proprio il giocatore, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha rivelato un retroscena di mercato invernale, dove a cercarlo era il Celtic e il giocatore, che fino ad allora aveva trovato poco spazio, è stato fortemente tentato dal trasferimento.

Di questo passo la Berlinale uscirà dal circuito dei festival che contano : Sette registe in concorso (su 17 titoli) e neanche un film americano. Viene il sospetto che alla Berlinale abbiano sbagliato il calcolo delle quote, considerato il contributo degli Stati Uniti al cinema come lo conosciamo (e amiamo). Una volta almeno si distingueva tra “l’America che ci piace” e “l’

Un passo dal cielo 5 : cast - trama e anticipazioni. Quando inizia : Un passo dal cielo 5: cast, trama e anticipazioni. Quando inizia trama, cast e anticipazioni Un passo dal cielo 5 Daniele Liotti sarà ancora una volta protagonista di Un passo dal cielo. La serie tv, che inizialmente vedeva come personaggio principale il forestale interpretato da Terence Hill, è giunta alla quinta stagione. La data di inizio della nuova stagione è stimata intorno a febbraio, ad inaugurare il nuovo anno. In merito, però, non ...

Striscia la Notizia spinge Claudio Baglioni a un passo dalle dimissioni? Sanremo 2019 - voce esplosiva : A pochi giorni dalla prima serata del Festival di Sanremo, il clima di nervosismo aveva raggiunto picchi incredibili. Il direttore artistico Claudio Baglioni aveva i nervi a fior di pelle dopo i servizi di Striscia la Notizia, che lo accusa da tempo di aver un conflitto di interessi proprio col Fest

Salvini-Di Maio a un passo dalla rottura. Ma è vera crisi? : A spiegarci quanto sta avvenendo è stato un testimone autorevole. In quel fuorionda rubato da La7 a Davos, il premier Giuseppe Conte anticipava alla cancelliera Merkel, la “sofferenza”...

Matteo Renzi smascherato - a un passo dalla scissione Pd : la bomba politica sull'ex premier : Alle primarie del 3 marzo, come è noto, saranno in tre a contendersi la segreteria del Pd: Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti, con il primo dato come favorito. E Matteo Renzi? Già, che fa l'ex premier? Come è noto, ad ora sta defilato, forse per la prima volta nel corso della su

Calciomercato Napoli : Hamsik a un passo dall’addio. Su di lui c’è il Dalian Yifang : Calciomercato Napoli: Hamsik a un passo dall’addio. Su di lui c’è il Dalian Yifang “C’è una trattativa in corso, dobbiamo valutare col giocatore. Questa società ha tanto rispetto per questo calciatore che ha fatto la stotria per questo club. Se c’è l’esigenza di fare un’altra esperienza, c’è la tendenza e la volontà di accontentarlo”. Con queste parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di ...

Mondiali Snowboard – Strepitosa Michela Moioli - altro bronzo nella finale di Solitude : Gallina a un passo dal podio : Michela Moioli conquista il bronzo nella finale di Snowboardcross femminile: Francesca Gallina sfiora il podio Michela Moioli torna a casa con un’altra medaglia mondiale, sempre dello stesso colore. Dopo i bronzi conquistati nel 2015 a Kreischberg e nel 2017 in Sierra Nevada, la bergamasca si ripete anche a Solitude chiudendo al terzo posto la finale dietro la favoritissima Eva Samkova e la britannica Charlotte Bankes. ...

Napoli - elefante scappa dal circo e va a spasso in centro FOTO : Al Parlamento chiediamo di approvare in via definitiva la norma che preveda per i circhi che operano sul territorio italiano solo spettacoli senza animali'.

Calciomercato Milan - Halilovic ad un passo dallo Standard Liegi : Ultime ore di Calciomercato con le squadre che provano a fare le ultime operazioni sia in entrata che in uscita.Il Milan vorrebbe provare a prendere un esterno offensivo da regalare a Gattuso. I giocatori che piacciono, tuttavia, sono difficili da prendere in quanto il costo del cartellino è abbastanza elevato e la società di via Aldo Rossi deve guardare con particolare interesse al Fair Play Finanziario. Non solo il Calciomercato in entrata, ...