Moratti con Icardi | i tifosi no | Marotta fa bene

Moratti sta con Icardi : “Levargli la fascia credo sia inutile” : Massimo Moratti intervistato da Sport Mediaset commenta la vicenda Icardi e si schiera dalla parte dell’ex capitano nerazzurro.Sorpreso da quanto è successo? “Sì, sono sorpreso perché la cosa mi sembra abbastanza inutile, però ci saranno delle ragioni e delle strategie interne e io non posso entrare in queste strategie della società”.Da presidente lei non avrebbe fatto una mossa così forte? “Non so i presupposti, ...

Caso Icardi – Moratti punta il dito contro l’Inter : “non è bello mettere tutto in piazza” : Massimo Moratti interviene sul Caso Icardi: l’ex presidente nerazzurro punta il dito contro l’Inter Massimo Moratti definisce “un ottimo capitano” Mauro Icardi e critica duramente l’Inter per il modo in cui ha gestito il Caso del bomber nerazzurro, al quale è stata tolta la fascia di capitano. “Se rimpiango Bergomi e Zanetti? Ho trovato un ottimo capitano anche Icardi, ha sempre giocato con entusiasmo, ...

Ronaldo : 'Inter - ho sbagliato con Moratti. Milan - Messi - CR7 : vi dico tutto' : Però come detto sono innamorato del calcio e volevo essere ancora coinvolto in questo sport. Sono andato a cercare sul mercato delle situazioni dove potevo entrare, ho visto un sacco di società ...

Inter - Moratti : 'Conte? Non vedo perché cambiare Spalletti' : TORINO - 'È inutile cambiare in questo momento, non è facile trovare un allenatore in circolazione. In questo momento non vedo perché cambiarlo' . L'ex presidente dell' Inter Massimo Moratti commenta ...

Calciomercato - Moratti : “Al colpo Ronaldo avrei risposto con Messi” : Moratti MESSI – “Come avrei risposto al colpo Cristiano Ronaldo alla Juve? L’Inter avrebbe dato un segnale, magari un tentativo per Messi l’avremmo fatto….”. Massimo Moratti si confessa ai microfoni di Sky Sport e accende entusiasmo e le nostalgie dei tifosi interisti rievocando i suoi anni ruggenti. Ecco cosa ha detto ai microfoni dell’emittente satellitare. […] L'articolo Calciomercato, Moratti: ...

Massimo Moratti si racconta : 'Il 5 Maggio credevano che la Lazio si sarebbe arresa' : Dopo Piero Ausilio, Gianluca Di Marzio continua la serie di interviste ai personaggi del calcio nerazzurro. Questa volta è toccato a Massimo Moratti il “presidentissimo” dell'Inter del triplete. L'imprenditore che, dalla metà degli anni novanta alla prima decade del Duemila, ha rappresentato per tutti i tifosi nerazzurri la passione e l'amore per quei colori e per tutto il mondo del calcio un esempio di stile e signorilità. Moratti definisce la ...

Inter - Moratti : “Cr7-Juve? Io avrei risposto con Messi” : “Come avrei risposto al colpo Cristiano Ronaldo alla Juve? L’Inter avrebbe dato un segnale, magari un tentativo per Messi l’avremmo fatto….”. Sono le parole dell’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti. “Non ho mai pensato di rientrare – chiarisce l’ex presidente -.Quando decidi di farti da parte, capisci che hai fatto il tuo tempo. È giusto lasciare spazio a chi vuole provarci ...

