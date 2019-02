La Juventus non sbaglia contro il Frosinone | netto 3-0 e testa al match di Champions ...

Juventus-Frosinone 3-0 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/31 Fabio Ferrari/LaPresse ...

De Sciglio - Juventus Frosinone : 'Gara ancora da chiudere' : Mattia De Sciglio ha parlato a Sky Sport alla fine della prima frazione di gioco: ' Per stare tranquilli dobbiamo chiudere definitivamente la partita. Dobbiamo mantenere i ritmi alti, ma avere pazienza perché si chiudono per poi ...

GOL Ronaldo- La Champions League può aspettare. La Juventus dovrà vincere contro il Frosinone, questa sera, per preparare al meglio l'avvicinamento alla sfida contro l'Atletico Madrid. L'anticipo della 24esima giornata di Serie A mette quindi di fronte quasi un testa-coda, anche se i ciociari non avranno nulla da perdere a Torino. La Juventus è imbattuta contro il Frosinone in Serie A

Juventus Frosinone Formazioni Ufficiali : dove guardarla in streaming e diretta tv : dove vedere Juventus-Frosinone: diretta tv e streaming Sky Juventus-Frosinone sarà disponibile in esclusiva su Sky cui canali Sky Sport Serie A , canale 202, e Sky Sport 251. Gli abbonati a Sky ...

Juventus-Frosinone 2-0 alla fine del primo tempo : ROMA - La Juventus chiude il primo tempo contro il Frosinone in vantaggio per 2-0 . Le reti bianconere sono state realizzate da Dybala al 6', gol capolavoro per l'argentino con un siluro di sinistro ...

Pagelle Juventus Frosinone 2-0 - 1°tempo : super Dybala - bene Bonucci : Pagelle Juventus-Frosinone- Una Juve devastante nei primi 45′ minuti. Decidono i gol di Dybala, sinistro strepitoso da circa 25 metri, e gol di Bonucci al 17′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Primo tempo che va in archivio dopo una prestazione maiuscola. In grande spolvero anche la retroguardia bianconera con Chiellini e Bonucci nuovamente in […] More

Juventus - Nedved : 'Dybala nostro patrimonio - non si muove' : ... ovviamente loro sono la nostra forza, sono molto esperti e senza di loro è più difficile - ha detto il vicepresidente bianconero ai microfoni di Sky Sport - Devo dire però che anche quelli che hanno ...

Juventus - Frosinone 1-0 : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : formazioni ufficiali La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] risultato PARZIALE: Juventus - Frosinone 1-0 , 1'T, PRIMO tempo 11' palla persa da Bentancur che commette fallo in attacco, ...

Juventus-Frosinone 0-0 La Diretta Allegri non rinuncia a CR7 e ritrova Chiellini : L'inarrestabile Juventus di Cristiano Ronaldo si prepara all'impegno europeo contro l'Atletico Madrid nell'anticipo di questa sera in programma alle ore 20.30 all'Allianz stadium di Torino, ospite il ...

GOL Bonucci- raddoppio al 17'

GOL Dybala- eurogol pazzesco