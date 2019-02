Juve Stabia | quel viaggio verso Monopoli - Magazine Pragma

Cambia ancora l'orario di Monopoli vs Juve Stabia - Magazine Pragma : ...di Monopoli vs Juve Stabia In questo pazzo campionato succede anche questo ed ancora una volta Cambia l'orario della partita tra le vespe di Fabio Caserta ed il Monopoli di Mister Giuseppe Scienza, ...

Serie C - i risultati della 24giornata : Juve Stabia in extremis - Catanzaro vince il derby : Girone A Nel girone A nessuna novità in vetta alla classifica: la Pro Vercelli espugna il campo della Carrarese e si conferma in testa. Tra le inseguitrici, partita folle dell'Arezzo, che a 24 minuti ...

Castellammare - Rubarono in un autogrill di Campagna - Sa - - nei guai 15 tifosi della Juve Stabia : Trasferta a Potenza con furto per alcuni tifosi della Juve Stabia. Secondo quanto accertato dalla polizia di Stato e dalla Questura di Salerno, una quindicina di tifosi stabiesi, dopo essersi fermato ...

Tifosi della Juve Stabia rubano nell'autogrill : indagini della polizia : Una quindicina di Tifosi della Juve Stabia sono stati immortalati dalle telecamere di un autogrill a Campagna, sull'autostrada del Mediterraneo, mentre rubano merce per l'ammontare di 3.000 euro. L'...

Serie C - i risultati della 23giornata : Pro Vercelli - vittoria e vetta. Vola la Juve Stabia - Pordenone ko : Girone A Altro cambio in vetta alla classifica. Continua a Volare la Pro Vercelli che, approfittando del ko della Carrarese contro la Pro Patria, batte di misura l'Albissola e conquista il primo posto.

RISULTATI SERIE C / Classifiche aggiornate - diretta gol live score : la Juve Stabia non sbaglia e torna a +9! : RISULTATI SERIE C: Classifiche aggiornate dei gironi A e C e diretta gol live score delle partite, valide nella 23giornata, oggi 27 gennaio 2019.

Risultati Serie C diretta live : Baclet regala un punto alla Reggina - ok la Juve Stabia [FOTO] : 1/46 Cafaro/LaPresse ...

Video/ Potenza Juve Stabia - 0-0 - : highlights della partita - Serie C 22giornata - : Video Potenza Juve Stabia , risultato finale 0-0, : gli highlights della partita, valida per la 22giornata del Campionato di Serie C, girone C.

Diretta Potenza Juve Stabia/ Risultato finale 0-0 - info streaming : Il Potenza riesce a fermare le vespe : Diretta Potenza Juve Stabia streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e Risultato live della partita di Serie C, 22giornata girone C.

Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate - diretta gol live score gironi A - C : tocca a Juve Stabia e Catanzaro : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate e diretta gol live score delle partite valide per la 22giornata nei gironi A e C , oggi 23 gennaio 2019, .

Risultati Serie C - la classifica : Juve Stabia sul campo del Potenza [FOTO] : 1/37 Raffaele Rastelli/ LaPresse ...

Serie C - i risultati della 21giornata : Pro Vercelli in vetta - crollo Ternana. Juve Stabia inarrestabile : La prima giornata di Serie C del 2019 ha regalato il solito spettacolo. Nel Girone A, dopo la 21di campionato, in vetta c'è la Pro Vercelli, capace, grazie anche ai recuperi, di sorpassare la ...

Juve Stabia - poker alla Viterbese : ora sono nove i punti di vantaggio : La Juve Stabia torna in campo dopo la sosta invernale, e fa subito la voce grossa. Quattro reti alla Viterbese per la capolista del girone C, che consentono, complice la sconfitta del Catania a ...