Inps | ipotesi accordo per Mauro Nori presidente e Pasquale Tridico vice M5s e Lega non

huffingtonpost

: Inps, Nori presidente e Tridico vice. Ipotesi ma piovono le smentite - Affaritaliani : Inps, Nori presidente e Tridico vice. Ipotesi ma piovono le smentite - RaiNews : Inps: Nori verso la nomina a Commissario, poi Presidente, con Tridico vice. Frena la Lega sull'ipotesi 'Non c'è alc… - laltraguanciama : RT @HuffPostItalia: Inps, ipotesi accordo per Mauro Nori presidente e Pasquale Tridico vice, ma la Lega non conferma -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Dovrebbe essereil prossimo Commissario. Secondo quanto si apprende c'è l'politico tra lae M5S per la nomina. Il decreto interministeriale dovrebbe arrivare nelle prossime ore dato che domani scade il mandato dell'attuale, Tito Boeri. Una volta nominato il cda, reintrodotto dal decretone,dovrebbe diventarementredovrebbe essere suoFonti della, però, non confermano le voci: "Ancora non abbiamo deciso niente", ha detto il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. Fonti del Carroccio al lavoro sul dossier nomine assicurano: "Non c'è alcunfatto, si decide lunedì".