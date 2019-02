Beppe Grillo contestato dai No Vax | Hai rotto i c

Voto Abruzzo - Beppe Grillo non la prende bene e vuole indietro i soldi - ambulanze e spazzaneve : La sconfitta in Abruzzo brucia e lo dimostrano le dichiarazioni di Beppe Grillo “Io accetto tutto, che il popolo abruzzese abbia deciso e ha fatto benissimo. Chiedo solo una cosa, ufficialmente: che ci diano indietro i 700 mila euro che gli abbiamo dato l’anno scorso, le 4 ambulanze e gli spazzaneve a turbina…”. A dirlo … L'articolo Voto Abruzzo, Beppe Grillo non la prende bene e vuole indietro i soldi, ambulanze e ...

Gruppo no-vax contesta Beppe Grillo. Il comico come “Pilato” : “Non sono più il capo politico” : contestazione di un Gruppo di 'no-vax' a Beppe Grillo durante il suo spettacolo a Bologna. Verso la fine dello show, un Gruppo di attivisti ha esposto una serie di striscioni e contestato il comico per la sua adesione al Manifesto promosso dal virologo Roberto Burioni. Ad alzarsi in piedi e' stata una quindicina di persone nella prima fila della balconata del teatro. Negli striscioni c'era scritto 'Liberta' di scelta' e 'I morti da vaccino ...

Beppe Grillo : gli abruzzesi ci diano indietro i 700 milioni che abbiamo dato : "Io accetto tutto, accetto che il popolo abruzzese abbia deciso e ha fatto benissimo. Chiedo solo una cosa ufficialmente, che ci diano indietro i 700 milioni di euro che gli abbiamo dato l'anno scorso, quattro ambulanze e gli spazzaneve a turbina": lo ha detto Beppe Grillo durante lo spettacolo "Insomnia. Ora dormo!", in corso a Bologna, riferendosi al voto delle regionali e citando i fondi del Masterplan Abruzzo. "Hanno fatto la loro ...

Beppe Grillo a Landini : al corteo madamine Si Tav travestite : "Guardate le bandiere e i cappellini, mai usati! Questi non sono sindacati dei lavoratori, le bandiere sono più dritte di quelle dell'Apollo 11 sulla luna. Sono madamine Si-Tav travestite!". Lo scrive ...