Atalanta-Milan | Duvan Zapata si racconta ai microfoni di Star Interview

Probabili formazioni di Atalanta-Milan : La strada che porta all'Europa passa per Bergamo. Per l'Atalanta, ovviamente, che soprattutto nel proprio stadio dovrà trovare quei punti necessari per realizzare un'altra impresa. Ma anche per il ...

Atalanta - Gasperini : "Pronti per il Milan - ma serve una prestazione di livello" : Per uno che ha appena preso a "calci" la Juve eliminandola per la prima volta dalla Coppa Italia dopo un lustro o giù di lì di esclusivi successi, quella con il Milan dovrebbe essere una partita come ...

Milan - Gattuso : «Atalanta unica nel suo genere - ci vuole l'elmetto» : MilanELLO - " L' Atalanta E' una squadra unica nel suo genere. E' solo lei a giocare questo tipo di calcio ", così Rino Gattuso in conferenza stampa alla vigilia dello spareggio Champions di Bergamo ...

Atalanta-Milan - Gasperini prepara l’esame rossonero : “ce la possiamo giocare con le big!” : Gian Piero Gasperini pronto all’esame Milan, uno scontro per la Champions League al quale l’Atalanta si è guadagnata il diritto di partecipare “La gara di domani sarà un bell’esame, di quelli tosti, corposi. Ma ci arriviamo preparati. Ai fini della classifica non sarà una partita decisiva, ma sicuramente sarà una gara importante che ti può dare ancora più fiducia e convinzione“. Gian Piero Gasperini introduce ...

Milan - Gennaro Gattuso loda i suoi uomini : “bene Piatek e Romagnoli - occhio però a questa Atalanta” : Milan, Gennaro Gattuso sa bene che l’Atalanta di Gasperini può dare molto fastidio alla sua squadra con un gioco unico in Serie A “L’Atalanta è una squadra unica nel suo genere. Quella di Bergamo sarà una partita importante ma ci sono ancora 45 punti a disposizione, il campionato è lungo. E’ una partita da affrontare con grande serietà perché loro hanno parecchie armi per metterci in difficoltà“. Fotografa ...

Gattuso avvisa il Milan : 'Contro l'Atalanta mettiamoci l'elmetto' : Una sfida Champions a Bergamo. Il Milan contro l'Atalanta è atteso alla prova del nove: 'Domani dovremo metterci l'elmetto', scherza Rino Gattuso in conferenza. Mentalità. 'Noi vogliamo partire sempre ...

Atalanta-Milan - Gattuso : “affrontiamo una grande realtà del calcio italiano” : “Domani ci vuole l’elmetto. Giochiamo con una squadra che negli ultimi anni e’ diventata una realta’ del calcio italiano. Fisicamente e’ una squadra incredibile e abbinano grande qualita'”. Sono le parole di Gattuso in vista dello scontro Champions Atalanta-Milan: “Abbiamo lavorato con grande serieta’, domani ci vuole grande carattere e grandissima voglia. Bisogna farsi trovare pronti, ...

Atalanta-Milan - spareggio Champions : favoriti i nerazzurri a 2 - 00. Sfida Zapata Vs Piatek equilibratissima : La capolista Juventus apre la 24esima di Serie A ospitando il Frosinone. Un testa coda che sembra una formalità, anche se i gialloblù sono tornati in corsa per la salvezza e hanno vinto due trasferte consecutive. Per gli esperti di Sisal Matchpoint la gara è senza storia, favoritissimi i bianconeri a 1,12, si arriva a ben 20 volte la posta per l’impresa dei ciociari allo Stadium, difficile anche il pareggio, a 9,00. Sicuri anche gli ...

Atalanta-Milan sarà Zapata contro Piatek : il diesel sfida il cannibale : I gol in comune, diverso è il modo di esultare: da una parte si spara, dall'altra si indica il cielo. Tanta roba questo Zapata, uno che ricorda sempre mamma Elfa, scomparsa nel 2010, guardando lassù e ...

Atalanta-Milan - le probabili formazioni - : Gara dal sapore di Champions League, a Bergamo, tra Atalanta e Milan. Gli orobici sono imbattuti nelle ultime sette sfide contro il Diavolo , due vittorie e cinque pareggi, . Da ricordare che la ...

Arbitri Serie A 24 giornata - le designazioni : Atalanta-Milan a Pasqua : Arbitri Serie A 24 giornata – L’AIA, Associazione Italiana Arbitri ha reso noti i nominativi degli Arbitri della Serie A, degli Assistenti, del IV° Ufficiali, e degli addetti al V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 23° giornata, prima del girone di ritorno del Campionato di Serie A 2018-19. Vediamole nel dettaglio. Arbitri Serie A 24 […] L'articolo Arbitri Serie A 24 giornata, le designazioni: Atalanta-Milan a Pasqua ...

Un tempo col Milan bastava non perdere Ora l'Atalanta punta sempre più in alto : Adesso non è più cosi visto che l'Atalanta di mister Gasperini ha alzato in maniera energica l'asticella delle ambizioni. A buona ragione si parla addirittura di sfida , quella notturna di sabato sera,...

