ilfoglio

: Salini diventerà socio di Astaldi al 65 per cento. L'operazione prevede un aumento di capitale di 225 milioni - di… - ilfoglio_it : Salini diventerà socio di Astaldi al 65 per cento. L'operazione prevede un aumento di capitale di 225 milioni - di… -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Milano . Dopo un avvio in timido rialzo, Piazza Affari riprende la strada in discesa con un calo dello 0,4 perdopo le prime due ore di negoziazioni in un contesto di mercati europei ...