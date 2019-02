Roma La bimba di 2 anni piange | il patrigno la manda in ospedale in codice rosso

Roma - picchiata dal compagno della madre : bimba di 3 anni ricoverata in codice rosso : La piccola è stata brutalmente picchiata dal compagno della madre, 25enne, che è stato arrestato. E' accaduto ieri intorno alla mezzanotte a Genzano, sui Castelli Romani. La bimba non sarebbe in pericolo di vita.

Roma - rubata auto con a bordo una bimba e la nonna : ritrovate incolumi : ancora in fuga l'uomo che nella sera di mercoledì 6 febbraio ha rubato a Roma un'auto con a bordo una bambina di pochi anni e la nonna. La disavventura si è risolta in breve tempo con il ritrovamento ...

Perde il controllo degli sci - bimba Romana di 9 anni muore in Val di Susa : era con il papà : Ha perso il controllo degli sci ruzzolando sulla pista per una cinquantina di metri fino al terribile urto contro una barriera frangivento. L'impatto è stato fatale a una bambina di 9 anni, Camilla ...

Roma - bimba di 5 anni muore soffocata da rustico al wurstel : Per una famiglia Romana residente nel quartiere Fidene il Natale avrà un sapore amarissimo. La moro Matilda, cinque anni appena, è morta giovedì 20 dicembre per una fatalità terribile. L bambina è morta soffocata per aver ingerito un rustico al wurstel, un panino acquistato assieme alla famiglia presso il centro commerciale “Porta di Roma”. La tragedia è accaduta lo scorso lunedì e giovedì scorso la piccola è morta dopo che i sanitari presso il ...