Ritiri | insulti e perizomi | ad Atene la partita di basket più pazza del mondo

(Di giovedì 14 febbraio 2019) “In 42 anni di carriera pensavo di aver visto tutto”. Chissà con quali parole avevano raccontato a Rick Pitino, leggenda tra i coach delamericano universitario, la rivalità greca tra i verdi del Panathinaikos e i rossi dell'Olympiakos. La cosiddetta Mitéra ton machòn, la madre di tutte le disfide. Lui che, appena qualche mese fa, aveva accettato di guidare una delle più forti squadre europee, forse senza conoscere fino in fondo che cosa poteva succedere in quello che è davvero un tempio del, l'OAKA di. Un palazzetto dove non c'è mai un posto vuoto, dove il caldo è asfissiante e il canto dei tifosi non si ferma mai. Eppure ieri, durante la semifinale di coppa, sono accaduti una serie di fatti, in sequenza, che poco forse hanno a che fare con quello che solitamente chiamiamo sport ma che rientra, senza sorprese, all'interno di una rivalità che esula da questi ...