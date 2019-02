Rissa tra tifosi in centro Roma | 5 feriti

Roma - guerriglia urbana in pieno centro : maxi Rissa tra tifosi nel rione Monti. Cinque feriti : maxi rissa tra tifosi in serata nel rione Monti, nel pieno centro di Roma. Cinque le persone soccorse e trasportate in ospedale con ferite d’arma da taglio. Si tratta di quattro spagnoli, tifosi del Siviglia, e di un americano. Il più grave è uno spagnolo trasportato in ospedale in codice rosso. Oggi allo stadio Olimpico è in programma la partita di Europa League Lazio-Siviglia. Secondo le prime indagini della Digos che sta raccogliendo ...

