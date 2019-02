Lazio | Inzaghi | ' Avremmo meritato il pareggio Spero di recuperare gli infortunati'

Europa League - Inzaghi : «La Lazio meritava il pareggio» : ROMA - Una gara sfortunata, ma Simone Inzaghi cerca elementi positivi nella sconfitta interna contro il Siviglia nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. ' Abbiamo preso un gol da ...

Lazio-Siviglia - Inzaghi : “gol da evitare” - le ultime sugli infortunati : Sconfitta per la Lazio nella gara di Europa League contro il Siviglia, ecco le dichiarazioni di Simone Inzaghi al termine della partita ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo preso un gol da evitare. Sapevamo delle ripartenze del Siviglia che ci hanno messo in difficoltà ma per me siamo stati bene in campo. Potevamo però sfruttare meglio alcune occasioni. Noi eravamo un po’ a corto di uomini e sostituzioni, ho fatto dei cambi ...

Europa League Lazio - i convocati di Inzaghi per il Siviglia : out Immobile : ROMA - Sono 19 i giocatori chiamati da Simone Inzaghi per l'andata dei sedicesimi di Europa League contro il Siviglia : assente Immobile , recupera Luis Alberto . Presenti anche Parolo e Leiva. I ...

Lazio - Simone Inzaghi : "Molto difficile ci sia Immobile domani contro il Siviglia" : Avversario difficile, infermeria piena ed energie che cominciano a latitare per via dei tanti impegni ravvicinati. Ma la Lazio vuole lo stesso centrare la qualificazione agli ottavi di Europa League. ...

Europa League - Lazio - Inzaghi : «Immobile? Non vogliamo correre rischi» : ROMA - " Più no che sì ". Simone Inzaghi ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Siviglia per i sedicesimi di Europa League e segnato così la molto probabile assenza di Ciro Immobile. ' ...

Siviglia-Lazio probabili formazioni - Europa League 2019 : Inzaghi opta per Caicedo e Correa dal 1' : Giovedì 14 febbraio alle 18.55 lo Stadio Olimpico di Roma sarà teatro della sfida valida per l’andata dei sedicesimi di finale tra Lazio e Siviglia. Un match complicato per la formazione di Simone Inzaghi che dovrà vedersela contro una squadra che sa come vincere questa competizione e favorita per la qualificazione al turno successivo. I biancocelesti arrivano all’appuntamento, reduci da due vittorie di misure contro il Frosinone e ...

Lazio - Inzaghi è chiamato a fare scelte all'altezza : Quattro partite in meno di due settimane. La Lazio giocherà praticamente ogni tre giorni. Campionato, il doppio scontro di Europa League con il Siviglia e poi l'andata delle semifinali di coppa Italia ...

Lazio - Inzaghi ritrova Luis Alberto - ma perde Milinkovic per il Siviglia : Una defezione e un recupero. Simone Inzaghi sorride a metà. Il tecnico della Lazio contro il Siviglia, andata dei sedicesimi di finale d'Europa League, in programma giovedì sera all'Olimpico, potrà ...

Lazio - infortunio Milinkovic-Savic : arrivano brutte notizie per Inzaghi dall’infermeria : Il dottor Rodia ha reso note le condizioni di Immobile e Milinkovic-Savic, definendo anche i tempi di recupero arrivano nuovi aggiornamenti dall’infermeria della Lazio, in particolare relativi a Ciro Immobile e Milinkovic-Savic. A rivelare le condizioni dei due giocatori ci ha pensato ai microfoni di Lazio Style Channel il dottor Fabio Rodia, medico sociale del club del presidente Lotito. Alfredo Falcone – LaPresse Questa le ...

Lazio - Inzaghi premia la squadra con un giorno di riposo - ma la testa è già al Siviglia : Un giorno di riposo per far rifiatare la squadra. Simone Inzaghi concede 24 ore libere ai suoi ragazzi dopo il tour de force degli ultimi giorni. L'impresa in semifinale di coppa Italia ai rigori ...

Lazio-Empoli - Simone Inzaghi : “Immobile e Luis Alberto contro il Siviglia? Penso proprio di sì” : Successo per la Lazio nella gara di campionato contro l’Empoli, ecco le dichiarazioni di Inzaghi ai microfoni di Sky Sport: “il primo tempo è stato fatto bene, dovevamo sfruttare meglio le occasioni. Nel secondo tempo abbiamo perso lucidità e ci siamo allungati, non ho visto però parate di Strakosha. Avevo diversi acciaccati e rotazioni corte ma quelli che sono entrati mi hanno dato risposta. Berisha e Romulo? Abbiamo vinto le ...

La Lazio vola momentaneamente al quarto posto : basta Caicedo contro l’Empoli - Inzaghi più forte della sfortuna e degli infortuni [FOTO] : 1/22 Alfredo Falcone - LaPresse ALFRE ...

Lazio vola momentaneamente al quarto posto : basta Caicedo contro l’Empoli - Inzaghi più forte della sfortuna e degli infortuni [FOTO] : 1/22 Alfredo Falcone - LaPresse ALFRE ...

Lazio-Empoli 0-0 La Diretta Inzaghi punta su Correa e Caicedo : La partita tra Lazio ed Empoli in programma questa sera all'Olimpico di Roma dà il via alla 23a giornata di Serie A nell'inconsueta giornata di giovedì. I biancocelesti hanno superato il Frosinone nel ...