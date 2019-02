Inter | Moratti | ' Icardi? Non è bello mettere tutto in piazza'

Inter - Moratti bacchetta la società : «Dannoso mettere tutto in piazza» : MILANO - Il match di Europa League contro il Rapid Vienna è passato decisamente in secondo piano in casa Inter dove tiene banco il caso Icardi. Decisione drastica quella della società nerazzurra che ...

Inter - Moratti difende Icardi : "Un ottimo capitano - decisione inutile" : Non poteva mancare il commento di Massimo Moratti sul caso Icardi che ha scosso il mondo Inter. L'ex presidente nerazzurro, Intervistato in esclusiva , ha difeso l'attaccante argentino: "Se rimpiango Bergomi e Zanetti? Ho trovato un ottimo capitano anche Icardi ha sempre giocato con ...

Inter - Ronaldo fa mea culpa : "Non chiederei più a Moratti di esonerare Cuper" : Ecco le sue parole a Sky Sport: 'L'Inter è nel mio cuore e lo sarà per sempre. Non rifarei alcune cose, ad esempio non rimetterei il presidente Moratti spalle al muro per decidere il mio futuro. ...

Ronaldo : 'Inter - ho sbagliato con Moratti. Milan - Messi - CR7 : vi dico tutto' : Però come detto sono innamorato del calcio e volevo essere ancora coinvolto in questo sport. Sono andato a cercare sul mercato delle situazioni dove potevo entrare, ho visto un sacco di società ...

Moratti ed i problemi dell’Inter : “il solito crollo nerazzurro a gennaio” : Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, ha analizzato il momento non certo positivo dell’Inter di Spalletti ed anche l’ipotesi esonero Massimo Moratti parla di una sorta di rilassamento congenito che colpisce l’Inter ad ogni gennaio. L’ex presidente nerazzurro, intercettato da Rai Sport, ha detto la sua in merito al momento no della squadra di Luciano Spalletti, parlando anche dell’ipotesi di allontanamento ...

Inter - Moratti : 'Conte? Non vedo perché cambiare Spalletti' : TORINO - 'È inutile cambiare in questo momento, non è facile trovare un allenatore in circolazione. In questo momento non vedo perché cambiarlo' . L'ex presidente dell' Inter Massimo Moratti commenta ...

Moratti : 'Gasperini? Ero sicuro della scelta fatta - forse gli serviva più tempo. Ma all'Inter non è possibile...' : Massimo Moratti , ex presidente dell' Inter , parla a la Gazzetta dello Sport della scelta fatta nel 2011-12 di puntare su Gasperini : 'Lo scelsi per il bel gioco che aveva sempre proposto con le sue squadre. Un gran merito che gli va attribuito anche adesso, guardate ...

Moratti avverte l’Inter : “Icardi merita un ingaggio più importante” : ”Credo che Icardi abbia il diritto di pensare ad un ingaggio piu’ importante, ma penso che la societa’ abbia studiato una strategia per farlo rimanere”. Sono le importanti dichiarazioni dell’ex patron dell’Inter Massimo Moratti ai microfoni di Sportmediaset, sulla vicenda del rinnovo di Mauro Icardi, il rinnovo dell’argentino al momento sembra lontano ma il club sta lavorando per ridurre le ...

Inter - Moratti Interviene sul rinnovo di Icardi : “il giocatore ha il diritto di volere un ingaggio più importante” : L’ex presidente dell’Inter ha commentato la trattativa per il rinnovo del capitano nerazzurro, divenuta ormai una telenovela “Ogni anno c’è questa cosa del rinnovo di Icardi, credo che il giocatore abbia il diritto di pensare ad un ingaggio più importante, ma penso che la società abbia studiato una strategia per farlo rimanere“. Spada/LaPresse Così l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ...

Inter - Moratti : 'Icardi merita un ingaggio più importante' : 'Credo che Icardi abbia il diritto di pensare ad un ingaggio più importante, ma penso che la società abbia studiato una strategia per farlo rimanere'. L'ex patron dell'Inter Massimo Moratti Interviene ...

Inter - l'ex West : 'Simoni incredibile - Moratti un papà. Lippi? Da allenatore indiscutibile - ma come uomo...' : Taribo West , ex difensore dell' Inter , parla a la Gazzetta dello Sport della sua esperienza in nerazzurro: 'Porto nel cuore tanti momenti. Sono passati 20 anni, ma sembra ieri. Esperienza incredibile, non è da tutti condividere lo spogliatoio con campioni come ...

Per far sognare l'Inter - serve ancora Moratti : Ci voleva Massimo Moratti ad aprire il 2019 e restituire un po' di sogni al mondo Inter. Qualcuno apprezzerà, altri si avvinghieranno alla feroce realtà, ma per quello c'è già Marotta, e alzeranno la spalla. Moratti, appunto in quanto ex presidente e tifoso in seduta ...

Inter - Moratti e la rivelazione sul 5 maggio : 'Giocatori sicuri della resa biancoceleste' : In casa Inter il clima si può dire sereno vista la tranquilla posizione in classifica. I nerazzurri sono terzi in classifica con trentanove punti, a meno cinque dal Napoli secondo in classifica e, soprattutto, a più sette sulla Lazio quarta e più otto sul Milan quinto. Dopo la sosta la squadra di Luciano Spalletti ospiterà allo stadio Meazza il Sassuolo, sabato 19 gennaio, alle ore 20:30, nella ventesima giornata di campionato che coincide con ...

Le notizie del giorno – Inter - le dichiarazioni di Moratti su Messi : Le notizie del giorno – “Come avrei risposto al colpo Cristiano Ronaldo alla Juve? L’Inter avrebbe dato un segnale, magari un tentativo per Messi l’avremmo fatto….”. Sono le parole dell’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti. “Non ho mai pensato di rientrare – chiarisce l’ex presidente -.Quando decidi di farti da parte, capisci che hai fatto il tuo tempo. È giusto lasciare spazio a chi vuole provarci anche con idee diverse. Zhang? ...