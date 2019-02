Il listone di Calenda non basta | dice Pino Pisicchio

L’Abruzzo dice al Pd che serve un listone - ma Calenda e Zingaretti lo rivendicano ognuno per sé : L'acqua calda. Il risultato del centrosinistra in Abruzzo (un "incasso" comunque negativo vista la perdita della regione), il 30%, con una miriade di liste insieme, sta spingendo il Pd a intravedere la soluzione, facile, ai suoi mali. Chiaramente un abbaglio. Non solo per le difficoltà a trasferire, a livello nazionale, la formula abruzzese, ma soprattutto perché sarebbe una vecchia strada che il centrosinistra ha ampiamente ...

Sondaggi elettorali Swg : europee - ecco quanto vale il listone di Calenda : Sondaggi elettorali Swg: europee, ecco quanto vale il listone di Calenda Il listone europeista e anti populista caldeggiato da Carlo Calenda potrebbe valere tra il 20 e il 24%. A sostenerlo è un Sondaggio Swg riservato che Repubblica ha reso noto ieri. La stima comprende nel suddetto listone, oltre al Pd, anche Verdi, Italia in Comune, liste civice e Più Europa. Al momento però non c’è nulla di concreto. Anzi, sono più le smentite che ...

Uno studio di Swg dice quanto vale il listone di Calenda : Il 30 per cento degli intervistati "ritiene positiva questa nuova offerta politica. Lo pensa ben l'82 per cento del Pd; il 60 per cento del centrosinistra non Pd e il 31 per cento degli indecisi". ...

Europee - il listone Calenda punta al 20%. Ma Emiliano : 'Non mi fa emozionare"" : ... o di tutti quei movimenti, associazioni e idee che si sono aggregate attorno al Pd e che in futuro devono trovare nuovamente, in una coalizione progressista, una risposta politica che non può ...

Carlo Calenda perde subito pezzi : ecco chi lo scarica - dove precipita il suo listone sinistro : Giusto il tempo di registrare una stima incoraggiante da parte di Swg , che il 'listone di sinistra' al quale l'ex ministro Carlo Calenda sta lavorando da settimane in vista delle elezioni europee ...

Il listone di Calenda è un'ammucchiata - a meno che... : L'unanimismo Pd verso la lista Calenda si spiega da sé. È una sottrazione di responsabilità dei democratici. Nel momento più basso, in cui non c'è un leader, langue la proposta politica, la corsa delle primarie come ha scritto (Il cuore spento del Pd), su la Repubblica, Piero Ignazi non appassiona, quale miglior soluzione di un bel listone unico per le europee?Un melange tutti dentro che sa tanto di Arca di ...