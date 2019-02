Daniela Minerva | ' Con Live la salute senza bugie'

primaonline

: Nasce un nuovo mensile dedicato alla salute. “Live” è diretto da Daniela Minerva e da giovedì sarà allegato ai quot… - Marco_Gabrieli : Nasce un nuovo mensile dedicato alla salute. “Live” è diretto da Daniela Minerva e da giovedì sarà allegato ai quot… -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) "La medicina è un insieme di scienza, arte e magia", diceva l'oncologo Umberto Veronesi, come viene ricordato nelle prime pagine del giornale. "La redazione diè a Milano, in via Nervesa, sede ...