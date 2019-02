Cina | l' export torna a crescere

La Cina rallenta ancora : giù l'export in dicembre : Ma oltre ai provvedimenti interni di politica economica, è verosimile che sia nell'interesse della Cina trovare nel più breve tempo possibile un accordo per porre fine alla trade war con gli Usa. ...

Cina - export e import dicembre segnano i peggiori cali da 2 anni. Si riaccendono i timori sull’economia globale : Il gigantesco commercio con l'estero della Cina perde colpi e sul finale del 2018 ha addirittura subito una contrazione, con un meno 4,4 per cento delle esportazioni che rappresenta il calo più forte da due anni a questa parte. I dati diffusi oggi dalle dogane cinesi hanno immediatamente riacceso i timori di rallentamento della crescita globale : il 2018 si chiude con un avanzo degli scambi diminuito del 16,2 per cento, a 351,76 ...

Borse Asia in netto calo - pesa contrazione export Cina : I mercati azionari dell'area Asia-Pacifico oggi sono in netto calo dopo la contrazione a sorpresa dell'export cinese, che aumenta i timori per lo stato della seconda economia mondiale e di un più vasto rallentamento della crescita e dei profitti.