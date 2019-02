Bigben acquisice i diritti dei prodotti SOEDESCO

gamerbrain

(Di giovedì 14 febbraio 2019)Interactive eannunciano oggi che idella casa di sviluppo olandese entrano a far parte del catalogo diInteractive Italia. I primiche gioveranno di questa nuova partnership saranno i 3 titoli 8-Bit Armies, Hordes e Invaders!, che saranno disponibili per PlayStation 4 a partire dal 26 febbraio. 8-Bit ArmiesIn 8-Bit Armies, i giocatori possono annientare i loro nemici in un epico scontro tra potenze di fuoco, al comando enormi eserciti di carri armati, artiglieria, velivoli, cecchini, ingegneri e superarmi. Con 40 missioni in giocatore singolo, 12 missioni in co-op, una modalità multiplayer online e una modalità schermaglia IA, non mancano certo battaglie epiche da combattere.8-Bit Hordes 8-Bit Hordes è il secondo gioco della Serie RTS 8-Bit di Petroglyph, ...