Terrorismo | min Giustizia | Su latitanti si pronuncino giudici francesi

Terrorismo : Conte - l'Isis resta una minaccia : L'Isis resta ancora "una minaccia", avverte il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che nella conferenza stampa con il premier iracheno a Baghdad parla anche di lotta contro il Terrorismo. "Gli sforzi iracheni per sconfiggere Daesh sono stato fondamentali, ma dobbiamo tenere presente che l'insorgenza dell'Isis rappresenta ancora una seria minaccia, che richiede attenzione e sforzo collettivo", ha detto Conte. Il premier ha ricordato che ...

Terrorismo : sul tavolo del ministro Salvini ci sono i nomi di 30 latitanti - 14 sono in Francia : Ci sono 30 nomi di terroristi latitanti - 27 di sinistra e tre di destra - sulla scrivania del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini. Si tratta - a quanto si apprende da fonti del Viminale - dell’elenco aggiornato che intelligence e forze dell’ordine hanno rielaborato dopo l’arresto di Cesare Battisti. Dei trenta, 14 sono localizzati i...

Strage amianto nella Marina Militare : il Tribunale di Roma condanna ed equipara vittime a quelle del dovere - del Terrorismo e della criminalità : Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Ottavio Picozzi, ha emesso una sentenza di condanna a carico del Ministero della Difesa perché tutti i danni subiti dalla vedova e dall’orfana del Sig. S. A., deceduto a Roma all’età di 55 anni per mesotelioma pleurico sinistro in seguito ad esposizione professionale ad amianto avvenuta nel periodo di servizio nella Marina Militare, siano indennizzati anche con il riconoscimento di vittima del ...

Tratta degli uomini e apologia dell’Isis - operazione antiTerrorismo : Tratta degli uomini e apologia dell’Isis, operazione antiterrorismo A dare il via alle indagini un pentito che ha iniziato a collaborare con i magistrati raccontando come dalla Tunisia arrivassero in Sicilia potenziali terroristi. Il fermo di 15 persone rappresenta soltanto la punta dell’iceberg Parole chiave: ...

Terrorismo : fermi Palermo - Yasmine arrivata dalla Tunisia e trasferita in Francia : Palermo, 9 gen. (AdnKronos) - Il 'pacchetto' per l'organizzazione dei viaggi dalla Tunisia in Itali, a bordo di gommoni veloci, era 'all inclusive'. Lo dimostra l'operazione della DDa di Palermo che all'alba di oggi ha fermato quindici persone. Uno degli indagati è accusato di avere organizzato il v

Terrorismo : pm - banda criminale capace di rigenerarsi con cellulari intestati a terzi : Palermo, 9 gen. (AdnKronos) - L'organizzazione criminale scoperta dalla Dda di Palermo che all'alba di oggi ha fermato 15 persone nell'operazione anti-Terrorismo "dopo alcuni interventi repressivi subiti sia in Tunisia che in Italia, si è sempre dimostrata in grado di rigenerare la propria struttura

Stoccarda : allerta Terrorismo all'aeroporto - quattro uomini ricercati : Possibile tentativo di attentato all'aeroporto di Stoccarda. quattro i sospettati ricercati dalla Polizia, uno appartenente agli ambienti di radicalismo islamista. Pare esserci una chiara impronta terroristica dietro la violazione del sistema di sicurezza dell'aeroporto di Stoccarda avvenuto poche ore fa. Non si tratterebbe di un caso isolato: sono stati messi in allerta altri 14 aeroporti europei. Secondo quanto riportato dalla Polizia tedesca, ...

Terrorismo : leader jihadista eliminato nel Kef in Tunisia : ANSAmed, - TUNISI, 20 DIC - Le unità speciali tunisine hanno eliminato sul monte Jradou, nella regione del Kef, durante un'operazione antiTerrorismo, uno dei leader del gruppo jihadista Okba Ibn Nafaa,...

Terrorismo - Viminale : 'Attenzione alta dopo Strasburgo' : L'Attenzione degli apparati di sicurezza italiani "rimane alta dopo i fatti di Strasburgo". Previsto l'incremento dei servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti. Monitorati ...

Terrorismo - Viminale : 4.350 agenti in strada - 800 etilometri in più : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Terrorismo - Viminale : Più sorveglianza stazioni - aeroporti e luoghi culto : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Terrorismo - Viminale : Attenzione alta dopo Strasburgo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Terrorismo : Viminale - rimane alta attenzione dopo Strasburgo : L'attenzione delle forze dell'ordine rimane alta dopo i fatti di Strasburgo. E' quanto stabilito oggi nel corso della riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si e' ...