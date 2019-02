Per l' Ue la Tav va fatta e in fretta Conte si prende ancora alcune

Sulla Tav - Per il M5s - i costi sono i benefici : Se, come anche i grillini sostengono, Sulla Tav Torino-Lione bisogna avere un approccio “non ideologico”, allora proprio dopo aver visto l’analisi costi-benefici il M5s dovrebbe essere entusiasticamente favorevole al completamento dell’opera. Perché i numeri dell’analisi economica, a prescindere dal

Tav - tecnici in campo Per spiegare il loro no - mentre nella maggioranza si prepara la sfida : 'Il rapporto costi benefici non ha connotati politici ma è utile per prendere decisioni ' dice Marco Ponti, presidente della commissione incaricata sull'alta velocità Torino-Lione rispondendo alle ...

IPertensione : ecco cosa bisogna eliminare dalla propria tavola e come si può sostituire : L’Ipertensione è una patologia sempre più frequente e diffusa, anche in Italia, nonostante la dieta Mediterranea sia una delle migliori da un punto di vista nutritivo. come spiega il dott. Vincenzo Liguori, nutrizionista e biologo, “Viviamo nell’era dell’opulenza e del cibo spazzatura. Le malattie più frequenti, oggi, sono molto diverse da quelle del passato. Oggi è tutto ‘troppo’: troppo grasso, troppo ...

Aggredita troupe Rai : stava preparando un'inchiesta sui clan di Periferia | Video : L'inviato Daniele Piervincenzi, il filmaker Sirio Timossi e il redattore David Chierchini sono stati minacciati e poi...

Leda Bertè/ Video - 'Io mai pruriti artistici : Loredana a Sanremo meritava Per Mimì' : Leda Bertè ospite a Storie Italiane per parlare delle sorelle: la distanza con Loredana e la storia di Mia Martini, ecco le sue dichiarazioni.

Persino Santoro mostra ai grillini che la Tav non è una favola : La differenza tra sette chilometri e zero dovrebbe essere evidente a tutti, compreso Luigi Di Maio. Invece il vicepremier non ci ha pensato un attimo, qualche settimana fa, a dire che nel cantiere della Tav a Chiomonte "non è stato scavato ancora un solo centimetro". "C’è solo un tunnel geognostico"

Tav : sindaco Vicenza - 'avanti tutta - andremo a Roma a sostenere l'oPera' : Vicenza, 13 feb. (AdnKronos) - Sì alla Tav: il sindaco e presidente della Provincia di Vicenza Francesco Rucco lo ribadisce con decisione, confermando di considerare l’opera “strategica per il nostro territorio e per il collegamento veloce delle merci con l’Europa, fondamentale per una Regione che f

Tav - in ballo 81 bandi Per 2 - 3 mldLe cifre e le imprese coinvolte : Il 19 febbraio il cda di Telt, consorzio italo francese, sarà chiamato a decidere se lanciare le gare di appalto o prendere ancora tempo Segui su affaritaliani.it

Marco Travaglio deriso e asfaltato da Nicola Porro Per il titolo sulla Tav del "Falso Quotidiano" : Vergogne che soltanto Il Fatto Quotidiano ultra-grillino di Marco Travaglio. Si parla del titolone di prima pagina di oggi, che recita: "I dati bocciano il Tav? Il Partito degli Affari se la prende coi dati". Già, a Travaglio non basta il fatto che il presidente della commissione che ha redatto l'an

Tav - lunedì andrò sul cantiere Per riaffermare il mio sì : Lunedì sarò insieme ad Anna Ascani in Piemonte a visitare i cantieri della Tav. Ho chiesto a Stefano Esposito, da anni in prima linea a difesa della Torino-Lione, di accompagnarci.Andremo lì, insieme a Luciano Nobili e Davide Ricca per dire sì a una grande opera, già avviata, strategica per l'Italia sia dal punto di vista dello sviluppo che per la tutela ambientale.La famosa analisi costi-benefici, quella che ...

5 cose da saPere sull'analisi costi benefici della TAV : critiche sulla metodologia usata : La pubblicazione del documento che illustra l'analisi costi benefici in merito alla TAV, sul quale il governo basa la propria strategia di ripensamento sul progetto è stato oggetto di numerose critiche. In particolare è stato evidenziato come la caratteristica di contabilizzare le minori entrate per accise sul consumo di carburante e pedaggi autostradali avrebbe un effetto particolarmente distorsivo sulle conclusioni della ...

Tav - dopo l'analisi costi-benefici che boccia l'oPera l'Ue chiede chiarimenti : "Si tratta - ha detto - di un'analisi economica e non politica, che ha tutti i vizi e le virtù di un'analisi economica. Ma pretendere la perfezione per una cosa che tende al futuro è impossibile. ...

Tav - Ue : "Italia chiarisca sull'analisi costi-benefici" | Ponti : strumento non Perfetto - ma è l'unico possibile : L'Unione europea chiede chiarimenti all'Italia sull'analisi costi-benefici che boccia la Tav precisando che "più passa il tempo e accumuliamo ritardi, più i rischi dei fondi aumentano". Il capo della commissione che ha stilato l'analisi in audizione: "Nessun atteggiamento ideologico"