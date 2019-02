Una guerra inutile e dannosa che non rilancia l' economia

Air France vola via. La compagnia francese potrebbe uscire dalla partita per rilevare Alitalia assieme a Delta. Inizia Una guerra industriale? : Business is business, gli affari sono affari. Fino a che punto la logica che sottende le dinamiche di pezzi di potere e interessi si fa condizionare da uno scontro politico-diplomatico come quello in corso tra Italia e Francia? Dopo l'indiscrezione del Sole 24 ore, che riferisce di un passo indietro di Air France, la partita Alitalia si ritrova ingarbugliata proprio in questo interrogativo. La compagnia non commenta né però ...

Juve tra Dybala e Una guerra... Real : Abbastanza per segnare una frattura nei rapporti tra due dei club più importanti - e vincenti - al mondo ma non ancora abbastanza per chiudere un capitolo ostile che resta aperto eccome. Sul mercato, ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni e la risposta a Matteo Salvini : "Una guerra con lui?" : "Mai stata guerra con Salvini. Sono felice che ci sia anche uno spettatore così illustre per il Festival". Lo ha detto Claudio Baglioni in conferenza stampa a proposito del tweet "Evviva Sanremo" postato mercoledì sera a tarda ora dal vice premier e ministro dell’Interno. Nell’immagine - che sembra

Sanremo - Baglioni e le polemiche : «Con Salvini nessUna guerra» : Il giorno dopo, il clima è un po' più rasserenato, il Festival ha preso il via, gli ascolti della seconda serata hanno tenuto e il direttore Baglioni può tirare un respiro di sollievo insieme ai due ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni e la risposta a Matteo Salvini : 'Una guerra con lui?' : 'Mai stata guerra con Salvini. Sono felice che ci sia anche uno spettatore così illustre per il Festival'. Lo ha detto Claudio Baglioni in conferenza stampa a proposito del tweet ' Evviva Sanremo ' ...

Sanremo - Baglioni risponde al tweet di Salvini : "NessUna guerra" : Continua la querelle che ha scaldato Sanremo già prima della sua serata iniziale. La polemica sui migranti, esplosa durante la conferenza stampa di lancio del Festival, tiene ancora banco. E se ieri sera Pio e Amedeo hanno provato a chiudere la disputa con la loro inconfondibile ironia, riuscendo a strappare a Salvini un tweet divertito, ora è Baglioni a mettere un punto (forse) definitivo sulla vicenda."Non c'è mai stata una 'guerra' con ...

C'era Una volta la guerra - venerdì 8 al teatro dei Piccoli. : ... viale Usodimare o via Terracina_ Napoli giovedì 7 e venerdì 8 febbraio ore 10 , '7, solo su prenotazione a Le Nuvole, Le Nuvole 0812395653 , feriali 9/17, 0812397299 , orari spettacoli, info@...

Papa mette in guardia da Una guerra tra cristiani e musulmani - : ... credenti, non siamo in grado di darci una mano, abbracciarsi e professare insieme la fede, sarà una sconfitta Questo documento è nato dalla fede in Dio, che è il padre di tutti e il padre del mondo, ...

In Afghanistan bisogna porre fine a Una guerra senza perdere la pace : Gli Stati Uniti vogliono concludere la più lunga guerra della loro storia. Ma la comunità internazionale deve evitare che si apra una nuova epoca oscurantista. Leggi

Papa Francesco ad Abu Dhabi : Una sfida di pace nel "Golfo di guerra" : Nel "Golfo delle divisioni" Papa Francesco predica il dialogo. Una strada tutta in salita, quella intrapresa da Bergoglio, perché la sua storica visita negli Emirati Arabi Uniti fa i conti con una realtà, quella del Golfo arabico, il cui segno prevalente è quello del doppio scontro: all'interno del campo sunnita, e nella contrapposizione, sempre più virulenta e strategica, tra il fronte sunnita a guida saudita e la ...

Venezuela - l’Italia faccia la sua parte per evitare Una guerra disastrosa : Quale che sia il giudizio su Maduro (il mio, come noto, è più che positivo per i motivi che ho avuto modo molte volte di esporre su questo blog), tutte le persone oneste e sinceramente amanti della pace dovrebbero oggi convergere su di un obiettivo di innegabile sensatezza: evitare la guerra disastrosa che conseguirebbe inevitabilmente a un intervento militare degli Stati Uniti e/o di loro alleati (Brasile, Colombia) in Venezuela. Tale ...

morto Stewart Adams. Dopo Una sbornia scoprì l'ibuprofene e dichiarò guerra al dolore : Deceduto a 95 anni a Nottingham Dopo aver legato il suo nome al principio attivo di uno degli antidolorifici più usati al mondo da ormai mezzo secolo

È morto Stewart Adams. Dopo Una sbornia scoprì l'ibuprofene e dichiarò guerra al dolore : Decenni di ricerca e di test, ma anche una sbronza provvidenziale. C'è questo e molto altro nella singolare biografia di Stewart Adams, morto a 95 anni a Nottingham Dopo aver legato il suo nome alla scoperta dell'ibuprofene, il principio attivo di uno degli antidolorifici più usati al mondo da ormai mezzo secolo.Il dottor Adams, come tutti lo chiamavano, si è spento ieri circondato dalla famiglia, ha reso noto oggi il figlio ...

Sea Watch - la guerra nella chat segreta di Forza Italia sulla Prestigiacomo : "Una baracconata - smettetela" : L'assalto di Stefania Prestigiacomo alla Sea Watch a bordo del suo barchino ha fatto scoppiare ancora una volta la guerra civile all'interno di Forza Italia. Come riporta il Tempo, nella chat dei senatori azzurri la mossa dell'ex ministro ha scatenato le critiche più feroci, soprattutto di Licia Ron