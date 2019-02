Scherma | Alice Volpi vince Grand Prix fioretto a Torino 2Di Francisca | 3Palumbo

Scherma - Grand Prix Torino 2019 : tripletta azzurra! Alice Volpi batte in finale Elisa Di Francisca - terzo posto per Francesca Palumbo : Dominio dell’Italia in campo femminile al Grand Prix di fioretto di Torino . Le pedane del Pala Alpitour si tingono d’azzurro con tre italiane che salgono sul podio. Trionfo di Alice Volpi , che batte in finale con il punteggio di 15-9 Elisa Di Francisca , che in semi finale aveva superato Francesca Palumbo per 15-7. La campionessa iridata aveva iniziato il suo cammino trionfale batte ndo 15-7 la statunitense Madison Zeiss. Volpi ha poi superato ...

Scherma - Coppa del Mondo Saint Maur 2019 : nel fioretto femminile seconda Alice Volpi - podio anche per Francesca Palumbo : Si chiude con due podi italiani la tappa di Coppa del Mondo di Scherma di Saint Maur: nel fioretto femminile secondo posto di Alice Volpi, battuta in finale per 15-12 dalla russa Inna Deriglazova, terza piazza invece per la lucana Francesca Palumbo, al primo podio in carriera nel circuito maggiore. La lucana aveva ceduto il passo in semifinale alla connazionale al termine di un derby fratricida che aveva visto prevalere Volpi per 15-11. Nei ...