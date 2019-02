Salvini contro la vittoria di Mahmood a Sanremo | il commento di Matteo

Torino - corteo anarchici contro sgombero dell’Asilo occupato : 12 fermi. Black bloc assaltano bus di linea. Salvini : “Infami” : Incidenti e lanci di petardi in centro a Torino durante il corteo degli anarchici contro lo sgombero dell’Asilo occupato. Diverse centinaia di attivisti, molti con i caschi o il volto coperto, stanno mettendo a ferro e fuoco il centro, rovesciando cassonetti e lanciando pietre, alcune delle quali hanno colpito vetrine. Ci sono stati scontri sul ponte di corso Regio Parco. Le forze dell’ordine hanno risposto con lancio di lacrimogeni e ...

Di Maio contro Bankitalia : cambiare direttorio | Salvini : "Azzerare anche i vertici della Consob" |A Vicenza scatta l'abbraccio tra vicepremier : Duro attacco del governo ai due organi di controllo in occasione dell'incontro a Vicenza con i cittadini truffati dalla banche. Di Maio: "Chiediamo discontinuità, non possiamo confermare le stesse persone che sono state nel direttorio di Bankitalia nel periodo in cui è successo quello per cui è oggi qui questa gente"

"Vertici di Consob e Bankitalia da azzerare" : Salvini e Di Maio attaccano i 'controllori' dell'economia : 'Una commissione di inchiesta è già stata approvata al Senato e a marzo inizia a lavorare. E chiameremo Bankitalia e Consob per primi'. Il vicepremier Luigi Di Maio, parlando all'assemblea dei ...

Salvini contro tutti : "Azzerare Bankitalia e Consob" : Matteo Salvini di lotta e di governo: il leader della Lega e vicepremier non abbassa le armi e rilancia polemiche su più fronti, da Banca d'Italia alla Consob e dall'Unione europea alla Francia di ...

Banche - la vendetta di Salvini e Di Maio contro i banchieri e Ue : "Ce ne freghiamo delle letterine" : Il governo non ha intenzione di confermare i vertici della Banca d'Italia, oltre a quelli della Consob già sostituiti con l'ex ministro Paolo Savona, perché, come ha spiegato Luigi Di Maio davanti all'assemblea dei risparmiatori truffati dalla banca Popolare di Vicenza: "Chiediamo discontinuità e qu

Di Maio e Salvini contro Bankitalia : «Serve discontinuità». Truffati banche - «risarcimenti in settimana» : A Vicenza caloroso abbraccio tra i due vicepremier per confermare la ritovata intesa dopo gli ultimi attriti. Prima dell’avvio dei lavori osservati cinque minuti di silenzio in ricordo delle vittime delle crisi bancarie...

Ignorante! Salvini contro Sanremo e Achille Lauro - il cantante furioso con Striscia : Continua a far discutere il caso di Achille Lauro e della sua "Rolls Royce" che inneggerebbe all'uso di sostanze stupefacenti. Lauro però non accetta le critiche di Valerio Staffelli e respinge il "premio", rispondendo a tono, dando all'inviato dell'ignorante e aggiungendo che sarebbe lui a meritarsi il Tapiro. La canzone di Achille Lauro, intitolata "Rolls Royce" e cantata sul palco del Festival di Sanremo, sta facendo tanto discutere ...

Sanremo 2019 - Salvini contro Achille Lauro e la sua "Rolls Royce" : Sanremo 2019, Salvini contro Achille Lauro e la sua "Rolls Royce" Il ministro dell’Interno critica il brano del rapper per dei presunti riferimenti a sostante stupefacenti: “Non è la macchina, anche perché cita qualche personaggio che in passato ha abusato e non è finito bene”. Ma Baglioni difende ...

