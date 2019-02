Russia | 52 orsi polari invadono case e uffici di un villaggio | colpa del clima

Blastingnews

: #Russia, villaggio invaso da orsi polari. Stato d'emergenza, ma negato il permesso di abbatterli #ANSA - Agenzia_Ansa : #Russia, villaggio invaso da orsi polari. Stato d'emergenza, ma negato il permesso di abbatterli #ANSA - ilpost : Sull’arcipelago di Novaya Zemlya, in Russia, è stato dichiarato lo stato di emergenza per un’invasione di orsi pola… - MediasetTgcom24 : Segnalati alcuni casi di animali che sono entrati in case ed edifici pubblici e hanno assalito delle persone -

(Di domenica 10 febbraio 2019) A confronto, i tanti episodi di cinghiali, ripresi in corsa per le strade di Roma o che stazionano nei giardini pubblici capitolini per nulla spaventati dalla presenza umana, sono fatti risibili. Ieri è scattato lo stato d'emergenza nel remoto arcipelago russo di Novaya Zemlya: a Belushya Guba, il più grandedella regione di Arkhangelsk, c'è un'invasione dimolto aggressivi che entrano nellee attaccano persone. Da dicembre, ne sono stati contati 52. Il fenomeno senza precedenti è dovuto a cambiamentitici.Belushya Guba: 52affamatiilIn queste zone poste ai confini del mondo, l'arcipelago di Novaya Zemlya è infatti una regione che si trova nel mar di Barents all'estremo Nord oltre il Circolo polare artico, la presenza dibianchi non è certo una novità. Da dicembre ad oggi, però, sta accadendo qualcosa di ...