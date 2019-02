Latte | Cagliari a S Siro | solidarietà a pastori sardi

Protesta dei pastori per il crollo del prezzo del Latte : blocchi stradali nel Cagliaritano e nel Nuorese : Anche nel Cagliaritano e nel Nuorese sta avendo luogo la Protesta dei pastori per il crollo del prezzo del latte: un centinaio di allevatori ha bloccato la SS131 in direzione Cagliari, nel territorio di Sanluri. I pastori hanno ostruito la carreggiata con bidoni all’altezza del km 40, vicino al bivio per Villasanta. Decine di litri di latte sono stati poi versati sulla strada. Le auto transitano a passo d’uomo, i manifestanti si ...

Sardegna - calciatori del Cagliari si uniscono a protesta dei pastori e rovesciano bidoni del Latte con la maglia rossoblù : Alle proteste contro il basso del prezzo del latte arriva la solidarietà dei calciatori del Cagliari, che hanno rovesciato con un gesto dimostrativo alcuni bidoni portati davanti al centro d’allenamento. Prima c’è stato un lungo tira e molla con i pastori che chiedevano alla squadra, in procinto di partire per Milano di non giocare domani sera con il Milan. “Così – ha detto uno degli allevatori – sui giornali ci ...

Il Cagliari bloccato dai produttori di Latte : la protesta fuori dai campi di allenamento dei rossoblù : Gli allevatori sardi protestano per il prezzo del latte e bloccano il Cagliari calcio in partenza per Milano “Vogliamo difendere solo i nostri diritti. Noi produciamo il latte a un euro più Iva e non torniamo indietro, se non riescono a venderlo a un prezzo decente non è colpa nostra”. Questi i motivi della protesta che da questa mattina infuoca fuori dai campi di allenamento del Cagliari, dove alcuni allevatori sardi si sono recati ed ...

Sardegna - pastori in piazza per prezzo del Latte : blocchi stradali - assalto a caseificio e chiedono al Cagliari di non giocare : Il Cagliari bloccato nel centro di Assemini, perché i pastori chiedono un gesto di solidarietà, e quindi il rischio di non partire per Milano dove domenica giocherà contro il Milan. Un caseificio preso d’assalto nel Sassarese, con vetrate sfondate e bidoni di latte svuotati negli uffici. La Statale 125 e la 131 chiuse all’altezza di Giave e Cardedu e un’altra strada, all’uscita di Mamoiada, in provincia di Nuoro, bloccata ...