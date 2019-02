Juventus | secondo ' Libero' anche i bianconeri penserebbero a Conte

Blastingnews

(Di domenica 10 febbraio 2019) In questi periodo dell'anno si parla spesso del futuro di molti allenatori. In particolare, in questi giorni è al centro di diverse voci di mercato Antonio. Il tecnico, ormai ex Chelsea, è in attesa di una sistemazione e probabilmente a giugno troverà una nuova squadra. Per lui si parla di un futuro all'estero main Italia. Nelle ultime ore Antonioè stato accostato soprattutto all'Inter, ma stando a quanto afferma "" su di lui ci potrebbe esserel'interesse dellagradirebbe un ritorno alla Juve Ormai cinque anni fa arrivò il clamoroso divorzio tra la Juve e Antonio. Il tecnico salentino lasciò iin pieno ritiro. Da li iniziò l'epopea vincente di Massimiliano Allegri. L'allenatore livornese è legato alla Juve fino al 2020, ma spesso si rincorrono voci di mercato sui suoi possibili sostituti.Il nome più gettonato è ...